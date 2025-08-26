Потопът продължава: Десетки хиляди са евакуирани в Пакистан

Близо 150 000 души бяха евакуирани от ниско разположените райони на Пенджаб, след като Националният орган за управление на бедствията (NDMA) на Пакистан издаде предупреждение за наводнение поради покачващите се нива на река Сътледж, съобщи италианската информационна агенция ANSA.
NDMA заяви, че е издала предупреждение до провинциалното правителство, което е предизвикало мащабни евакуационни операции в уязвимите райони по поречието на реката. Според официални данни 14 140 души са били преместени от Касур, 2063 от Окара, 89 868 от Бахавалнагар и 361 от Бахавалпур. Във Вехари 165 жители са били преместени, докато 873 са били преместени от Пакпатан.
Water inflow at Madhopur Headworks is rising fast, overflowing bridges. Officials say it’s just 2ft below 1988 flood levels that submerged 9,000 villages & displaced 3.4M people. With heavy Himachal rains swelling Sutlej, Beas & Ghaggar, Punjab faces looming flood threat.… pic.twitter.com/icbxq41jbX— Gagandeep Singh (@Gagan4344) August 26, 2025
NDMA добави, че приблизително 40 000 души вече са се преместили в по-безопасни райони преди началото на евакуацията. Властите са разпоредили на службите за спешна помощ и съответните отдели да поддържат максимална готовност. На жителите е било отправено предупреждение да избягват реки, потоци и низините, както и да се въздържат от ненужни пътувания. През последните два месеца мусонните дъждове са убили 799 души и са ранили 1080 други в цялата страна. ОЩЕ: "Денят на страшния съд": Наводненията в Пакистан взеха 700 жертви (ВИДЕО)