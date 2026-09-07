Първо по рода си отличие за български дипломат: МПО награди консула ни в Чикаго Светослав Станков (ВИДЕО и СНИМКИ)

Генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков е получил Сертификат за признание от Македонската патриотична организация (МПО), научаваме от негова публикация в социалната мрежа. Отличието си той е получил по време на 105-ия конгрес на организацията в Кливланд, Охайо. В мотивите за отличието специално са отбелязани подкрепата за мисията и дейността на организацията, съдействието за осигуряване на подкрепа от българските институции, участието в проекти за съхраняване на историческото наследство, включително преиздаването на „Македонския алманах“ от 1940 г., както и подкрепата за дигитализирането и съхраняването на историческия архив на вестник „Македонска трибуна“

"За мен е голяма чест да бъда първият български дипломат, получил Сертификат за признание от Македонската патриотична организация. Приемам това отличие преди всичко като признание за приятелството, доверието и сътрудничеството, които изградихме през годините, както и за общите ни усилия за съхраняване на богатото историческо наследство на МПО", написа Станков във "Фейсбук".ОЩЕ: "Днес България пое отговорността да съхрани една мечта": Наследниците на Иван и Тодор Гаджеви дариха техния архив на държавата (СНИМКИ)

Не просто сътрудничество, а приятелство

Той особено цени думите на президента на организацията Никълъс Стефанов, с които той е определил отношенията им, а именно не просто като институционално сътрудничество, а като приятелство, основано на разбирането за значението на историята на организацията и нейната визия за бъдещето.

"Благодаря на Централния комитет на МПО, на президента Никълъс Стефанов, както и на всички членове на организацията за оказаното доверие, високата оценка и най-вече – за приятелството през тези години.

За мен опазването на историческата памет не е само поглед към миналото. То е инвестиция в бъдещето и начин следващите поколения да познават документите, личностите и събитията, които са изградили историята на емиграция в Северна Америка", заявява още Станков.

Той отбелязва още, че признанието задължава и обещава да продължи съхраняването на историческата памет, приятелството и изграждането на мостове между хората и поколенията.

105-и Конгрес на МПО

От профила на Станков научаваме, че в Кливланд, Охайо, се провел 105-ият конгрес на Македонската патриотична организация (МПО) – организация с повече от век история в Северна Америка.

Създадена през 1922 г. от македонски българи, днес МПО обединява имигранти, техните потомци и членове, свързани с географския регион Македония, без значение от етническия им произход.

Стана ясно, че тазгодишният конгрес е почел 120-годишнината от смъртта на Дамян Груев – виден македонски българин, революционер, учител, един от основателите и ръководителите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и една от ключовите фигури в освободителното движение в Македония и Одринско.

В рамките на Конгреса се провел и исторически панел, посветен на живота и делото на Дамян Груев и на неговия съратник – незаслужено забравения войвода Стоян Мълчанков.

Специални гости за поредна година са били представители на Македонския научен институт – сестринска организация на МПО: председателят доц. Милен Михов и заместник-председателят доц. Наум Кайчев.

"Повече от век след създаването си МПО продължава да пази историческата памет, но и да изгражда мостове между поколенията и хората. Историята трябва да бъде познавана и съхранявана – не за да ни разделя, а за да ни помага да градим бъдеще, основано на свобода, взаимно уважение и помирение", пише още Станков в социалната мрежа. ОЩЕ: В Чикаго започна 104-ият конгрес на македонските българи (ВИДЕО)

Вижте как се извива традиционно хоро по време на конгреса.