Хеликоптер "Кугар" излетя спешно: Голям пожар бушува над село Антон

Военен хеликоптер се включи в гасенето на големия пожар в района над село Антон, който обхвана труднодостъпен, високопланински терен в Национален парк "Централен Балкан". Наложи се незабавна намеса на ВВС и специална наземна техника, а екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се е включи в гасенето.

Огънят е обхванал сухи треви, храсти, хвойна и иглолистна растителност в труднодостъпен релеф. Стръмните склонове правят достигането на стандартна пожарна техника практически невъзможно.

Хеликоптерът е оборудван със специалната система за водогасене „Bambi Bucket“, като вода ще се взема от близки водоеми в Средногорието.

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На терен работят съвместни екипи от пожарникари на ГДПБЗН, служители на Държавното горско стопанство и Национален парк "Централен Балкан" и доброволци.

Основният рисков фактор при такъв тип високопланински пожари са силните и променливи ветрове по билото на Стара планина, които бързо променят посоката на фронта и създават опасност от навлизане на огъня дълбоко във вековните гори на резервата.

Хеликоптерът е излетял от авиобазата в 14:55 ч.

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Заглавната снимка е архивна.