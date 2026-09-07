Алкарас остави легенди като Джокович и Федерер зад себе си в Ню Йорк

Испанската звезда Карлос Алкарас показа сензационна игра, като победи Томи Пол и се класира за 1/4-финалите на US Open, а последният му успех издигна постиженията му в Ню Йорк до рекордни нива. 23-годишният тенисист вече има лична серия от 18 поредни победи в турнири от Големия шлем, след като спечели US Open миналата година, а след това завоюва първата си титла от Australian Open през януари.

Карлос Алкарас вече е №1 на US Open

След това той пропусна Ролан Гарос и Уимбълдън поради контузия на китката, което породи опасения, че може да рискува възстановяването си. Тази теория бе бързо опровергана от испанеца от самото начало на US Open, тъй който изглежда, че той навлиза в най-добрата си форма по великолепен начин, като с победата си с 6:4, 6:3, 6:4 потвърди, че вече се чувства в оптимално състояние. Освен че продължава защитата на титлата си в Ню Йорк, той оглави впечатляваща класация, като остави зад себе си легенди като Новак Джокович и Роджър Федерер.

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Алкарас вече има рекорд от 90,3% победи на US Open, което го поставя начело в класацията за всички времена по този показател. Пит Сампрас е втори с 88,8%, следван от Роджър Федерер с 86,4% и Новак Джокович с 85,6%. Мнозина не виждат кой може да спре испанеца по пътя към трети трофей на Флшинг Медоус. Тъй като големият му съперник и №1 в света Яник Синер отсъства заради контузия, а Новак Джокович отпадна още в първия кръг, Алкарас е сочен за основен фаворит за трофея. Ако той триумфира в неделя това със сигурност ще бъде едно от най-великите завръщания след контузия в най-новата история на тениса.

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