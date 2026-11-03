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Автобус се преобърна в Турция, трима са в тежко състояние, 45 са ранени (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 10:30 часа 907 прочитания 0 коментара
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Автобус се преобърна в Турция, трима са в тежко състояние, 45 са ранени (ВИДЕО)

Пътнически автобус се преобърна в канавка на пътя Испарта-Бейшехир в Турция. При катастрофата са ранени 45 души, трима от които са в тежко състояние, съобщи “ТРТ Хабер“, цитирана от БГНЕС. Инцидентът е станал около 02:00 ч. близо до град Хююк. Автобус на компанията „Йени Диарбекир“, пътуващ от Анталия за Ъгдър, е напуснал пътното платно и се е преобърнал в канавка на около 20 километра от Бейшехир, след като шофьорът е загубил контрол над превозното средство. Още: Загинали и ранени при катастрофа на нидерландски автобус в Швейцария

След подадения сигнал на мястото са изпратени множество линейки. Всички 45 пострадали са транспортирани с линейки до държавната болница в Бейшехир. По първоначална информация около 40 от ранените са с леки наранявания. Петима пострадали са прехвърлени в Коня, а други трима - в района на Сейдишехир. Разследването на причините за катастрофата продължава. Още: Автобус се обърна край Павел Баня, 9 души са пострадали

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Турция ранени тежко състояние автобусна катастрофа
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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