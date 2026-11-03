За четвърти път: Ердоган отново е сред най-големите врагове на свободата на словото

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган за четвърти път попадна в списъка на най-големите врагове на свободата на печата, изготвян от международната организация "Репортери без граници". Организацията обвинява турските власти в системен съдебен натиск срещу журналисти чрез наказателни преследвания и лишаване от свобода. Публикуваният списък за 2026 г. включва 33 личности и организации, разпределени в пет категории според използваните механизми за ограничаване на медийната свобода - политически, силови, правни, икономически и социални.

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В списъка за 2026 г. попадат още американският президент Доналд Тръмп, включен за първи път тази година, руският президент Владимир Путин, беларуският президент Александър Лукашенко, президентът на Азербайджан Илхам Алиев, аржентинският президент Хавиер Милей и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман.

Преследване на журналисти

Ердоган е поставен в категорията за използване на съдебната система като инструмент за преследване на журналисти. Турският президент е бил включван в списъка и през 2016, 2021 и 2025 г.

В профила му „Репортери без граници“ посочва редица случаи на задържани и преследвани журналисти в Турция. Сред тях е разследващият журналист Исмаил Аръ от вестник „Биргюн“, задържан на 21 октомври по обвинения в разпространение на дезинформация. Той продължава да се намира в затвора, като прокуратурата настоява за присъда от над пет години лишаване от свобода заради негови публикации в социалните мрежи.

Организацията посочва и случая на журналистката на свободна практика Тугба Текерек, задържана на 15 септември заради статия от 2024 г., публикувана от организацията за защита на правата на ЛГБТК+ общността „Каос ГЛ“.

На 13 октомври Асоциацията за медийни и правни изследвания (MLSA) сезира Конституционния съд на Турция с искане Текерек да бъде освободена от предварителния арест.

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Друг пример е журналистът от „Дойче веле“ Алиджан Улудаг, който прекара близо три месеца в предварителния арест по обвинения, включително за обида на президента.

В доклада се споменава и журналистката Йелис Аяз, задържана от 15 май до 1 юни заради публикация, свързана с твърдения, че синът на депутат от управляващата партия е внесъл оръжия в училище.

Улудаг и Аяз впоследствие са освободени, но съдебните производства срещу тях продължават.

Повече от 250 журналисти са били обект на наказателно преследване за обида на държавния глава, откакто Ердоган пое президентския пост през 2014 г., посочва „Репортери без граници“. Организацията определя този вид обвинения като основен инструмент на турския президент за ограничаване на независимата журналистика.

В доклада са цитирани и негови изказвания от 17 март, когато Ердоган заяви, че Турция „води война за истината на всички фронтове“ и призова медиите „да проявяват повече инициатива и да бъдат по-активни и ефективни“.

В момента 27 журналисти се намират в затворите в Турция, сочат данните на организацията за наблюдение на медийната свобода „Експрешън Интеръптед“.