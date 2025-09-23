Войната в Украйна:

Премиерът на Канада: Признаването на Държавата Палестина е необходимо

23 септември 2025, 06:03 часа 225 прочитания 0 коментара
Премиерът на Канада: Признаването на Държавата Палестина е необходимо

Премиерът на Канада Марк Карни заяви, че не си прави никакви илюзии относно конкретното въздействие, което би имало признаването на Държавата Палестина, но смята за необходимо подобно признаване да бъде направено като противопоставяне на едно израелско правителство, което е против съществуването на такава държава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Канада е част от групата държави, които признаха още в неделя Палестинската Държава.

ОЩЕ: Официално: Франция призна Палестина (ВИДЕО)

"Не си правим никакви илюзии. Това не е панацея“, заяви Карни, визирайки признаването на палестинската държава, по време на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт. Пред делегатите на форума премиерът на Канада заяви, че си дава сметка, че обявеното признаване на Държавата Палестина ще има ограничен ефект, особено пред откритото противопоставяне от страна на Израел и на САЩ.

Според Карни обаче "е необходимо подобно признаване, защото способността за самоопределяне на палестинския народ е в процес на заличаване".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: И Португалия призна Палестина

"В момент, в който заявената политика на израелското правителство е да няма никога Държава Палестина, ние се опитваме да запазим палестинския въпрос на преден план на сцената", допълни Карни.

Той увери, че Канада иска, чрез признаването на Държавата Палестина да се роди една палестинска държава, която подкрепя правото на Израел да съществува.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Палестина Марк Карни информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес