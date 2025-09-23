Премиерът на Канада: Признаването на Държавата Палестина е необходимо

Премиерът на Канада Марк Карни заяви, че не си прави никакви илюзии относно конкретното въздействие, което би имало признаването на Държавата Палестина, но смята за необходимо подобно признаване да бъде направено като противопоставяне на едно израелско правителство, което е против съществуването на такава държава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Канада е част от групата държави, които признаха още в неделя Палестинската Държава.

"Не си правим никакви илюзии. Това не е панацея“, заяви Карни, визирайки признаването на палестинската държава, по време на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт. Пред делегатите на форума премиерът на Канада заяви, че си дава сметка, че обявеното признаване на Държавата Палестина ще има ограничен ефект, особено пред откритото противопоставяне от страна на Израел и на САЩ.

Според Карни обаче "е необходимо подобно признаване, защото способността за самоопределяне на палестинския народ е в процес на заличаване".

"В момент, в който заявената политика на израелското правителство е да няма никога Държава Палестина, ние се опитваме да запазим палестинския въпрос на преден план на сцената", допълни Карни.

Той увери, че Канада иска, чрез признаването на Държавата Палестина да се роди една палестинска държава, която подкрепя правото на Израел да съществува.