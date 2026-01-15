Престолонаследникът обеща на иранците нещо, което при аятоласите е смъртен грях (ВИДЕО)

В ново обръщение към протестиращите срещу режима иранци опозиционният лидер Реза Пахлави, син на последния шах Мохамед Реза Пахлави, изложи своята визия за страната след падане на властта на аятоласите. Той иска демократичен, мирен и реинтегриран в световната общност Иран, а не теократичен, репресивен апарат. Престолонаследникът в изгнание обеща да прекрати военизираната ядрена програма и да спре всякаква подкрепа за терористични групи.

"Свободен Иран ще работи с регионални и глобални партньори в борбата с тероризма, организираната престъпност и екстремизма", категоричен е Реза Пахлави.

Нормализиране на отношенията със САЩ

В дипломатическо отношение той обеща да нормализира отношенията със САЩ и незабавно да признае Израел - най-големия враг на иранския режим на аятоласите, дошъл на власт след Иранската революция от 1979 г. Именно тогава близкият до Щатите шах - бащата на Реза Пахлави - бе отстранен, а аятолах Рухолах Хомейни се завърна от Франция и оглави новата Ислямска република.

Реза Пахлави призова за разширяване на Авраамовите споразумения за нормализиране на отношенията на страните от Близкия изток с Израел. Той каза, че те трябва да прераснат в „Споразумения на Кир“, обединяващи Израел, арабския свят и "един свободен Иран". Вероятно престолонаследникът има предвид името на Кир Велики (559 г. пр.н.е. до 530 г.пр.н.е.) - основателят на Персийската империя, който интегрира в нея големите сили Вавилон, Мидия, Лидия и Египет чрез споразумения.

В областта на енергетиката Реза Пахлави обеща "прозрачност, отговорност и стабилни цени", което ще направи Иран "надежден партньор" за свободния свят.

Неговото послание е, че Иран можe да се възроди - "мирен, суверенен и надежден".

Реза Пахлави е основният катализатор на протестите в Ислямската република, които се оказват кървави, защото силите за сигурност на режима са убили от две-три хиляди до 12-20 000 души, според различни данни.