Настъпи моментът за програмно бюджетиране: Любомир Дацов с критики към управляващите

Онова, което е доказано и се нарича добра практика в бюджетирането е, че когато се правят реформи, това първо решава проблема с дефицита, но много по-важно - добавената стойност за в бъдеще е в много по-дълъг период. Бюджетът ни не е пипан като модел в последните 15-20 години и се върнахме към реформите от първата редичка. Това заяви бившият заместник-министър на финансите, а сега член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред БНТ. Още: Без българска култура в Бюджет 2026: Христо Мутафчиев и САБ искат спешни корекции между първо и второ четене

По думите му сегашните управляващи не променят инерцията в бюджета и нямат намерения да я променят. Няма подкрепа от страна на мерките и действията за нещо по-различни в Бюджет 2026, коментира Дацов, като допълни, че не вярва на приказки за светлото бъдеще на държавата от страна на правителството.

Дацов настоя още за програмно бюджетиране. Хората се интересуват от услугите, които дава бюджетът, а това минава през програмно бюджетиране, добави той.

"През 2026-2027 г. ще бъдат най-добрите икономически години и ако трябва да се направят реформи, трябва да се направят при стабилни приходи и добра среда", смята финансистът.

Какво иска ЕК от нас?

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"Няма повеля на Европейската комисия за промяна на плоския данък. Едно нещо се прави от гледна точка за приоритети - българската система е много по-добра и подкрепяща европейските искания като растеж и икономическа заетост", посочи Дацов.

Според него българската конструкция много по-ефективно поема удари на икономическите шокове. "Европа да помисли какво ще направи с опростяване на своята икономическа система", призова бившият заместник-министър на финансите.

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