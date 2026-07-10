Зрелищен опит за обир: Крадци атакуваха банка с кола

Зрелищен опит да бъде обран банкомат в Монтанско. Крадци се врязаха с кола в банков клон във Вълчедръм при опитват да изтръгнат банкомата заедно с парите в него. Сигналът за престъплението е получен в 4:22 часа в нощта на 7 юли в районното управление в Лом. То се случва в ден, в който се изплащат пенсиите, а банкоматът е бил пълен с пари.

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Извършителите са две лица, които не са местни. "Единият е задържан на територията на Плевен, а другият – в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са сменени", съобщи в ефира на Нова телевизия директорът на ОД-МВР Монтана ст. комисар Иван Аврамов. И двамата са криминално проявени и осъждани.

Районният прокурор на Монтана Емил Овчаров каза, че предоставянето на допълнителна информация би затруднило разследването. "В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Така те биха получили наказание между 1 и 10 години лишаване от свобода", заяви той.