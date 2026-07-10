В България се лъже, но не най-много

Думите от заглавието са на математика и изборен експерт проф. Михаил Константинов, изречени в студиото на БНТ във връзка с поредните промени в Изборния кодекс, внесени от управляващото мнозинство на "Прогресивна България". Проф. Константинов, който е и бивш директор на "Информационно обслужване", смята, че има държави, в които се лъже повече, отколкото в България за правилата в изборния процес, но не назова за кои държави става въпрос. Още: "Прогресивна България" ще отвори още веднъж Изборния кодекс, но след президентския вот

Изборен кодекс на фокус

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Припомняме, че "Прогресивна България" представи своите идеи за корекции, като най-съществени са връщането на изцяло машинен вот в секциите над 300 избиратели, отказ от въвеждането на район "Чужбина" и отпадане на ограничението до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Различни части от идеите им срещат подкрепа от опозицията. ПП и ДБ са "за" машинен вот, докато ГЕРБ искат да се запази сегашната опция за избор между хартиена и машинна бюлетина.

Нещо повече - отварянето на Изборния кодекс (ИК) за промени в правилата, по които ще гласуваме на президентските избори, се оказаха само първата крачка от по-дългосрочна реформа на изборния закон. "Прогресивна България" даде заявка за второ отваряне на ИК за по-фундаментални промени, но след президентския вот наесен, стана ясно от думите на председателят на правната комисия в парламента Янка Тянкова.

"В момента не правим цялостна ревизия на Изборния кодекс, а правим преглед на основните текстове, по които имаше констатирани проблеми", обяви тя. "Т.е. да гарантираме на този етап до президентските избори ще отстраним тези несъответствия. Веднага след президентските избори отваряме отново ИК и вече по същество разглеждаме всички други хипотези", каза Тянкова.

Стана ясно, че преди местния вот догодина ще се мисли за проблеми в секционните комисии и РИК. "Те са повече практически въпроси, които са констатирани въпроси, но в момента не разполагаме с време и финансови средства за сканиране на бюлетините и иновации, които са нереалистични към момента", каза депутатът от мнозинството.

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