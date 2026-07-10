"Да устоим ден повече от руснаците": Какво очакват украинците – разказ на Карина Караганева от BG Elves (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Украинците колкото и да се изнервят, разбират, че това нещо няма да спре и да се реши, ако се направят големи отстъпи от страна на Украйна". Това каза в интервю за Actualno.com Карина Караганева, едно от двете най-публично разпознаваеми лица на инициативата BG Elves. Карина живее в Киев заедно с половинката си Петко, който е двигателят на "Елфите" - разбира се, заедно с нея.

Карина разказа – само през последните 2 месеца руските бомбардировки убиха над 500 цивилни в Украйна и раниха над 3000. Това е най-интензивният такъв период досега в пълномащабната война, подпалена от Владимир Путин. Накратко: "Наблюдаваме засилена агресия. В последните няколко атаки руснаците целят изцяло цивилна инфраструктура – жилищни блокове, търговски центрове, метростанции", подчерта тя. Страшен пример – долната снимка:

Защо се прави това от Кремъл? Карина се съгласи, че изглежда Путин иска да постави украинското общество в състояние на голяма паника и тревога, като така най-после да има вътрешен натиск срещу управлението на Володимир Зеленски и Украйна да се съгласи на край на войната при много неизгодни за нея условия (териториални отстъпки и разоръжаване). "Само че украинците много добре знаят за какво става въпрос", подчерта тя. Нейната оценка е, че в Украйна добре се разбира, че "това е предсмъртен бой на цялата тази империя в Русия" - Още: Два пъти за 4 дни: По-малко руски ракети и дронове, но пак много жертви в Киев и нов ден на траур (ВИДЕО)

Изходът от войната

Според Карина, в Украйна битува схващането, че е най-реалистично в Русия да има вътрешен (дворцов) преврат и Путин да бъде свален от олигарси, които в един момент ще преценят, че вече не им толкова изгодно той да ги води по този начин в тази война. "Струва ми се доста достоверен вариант до края на годината", каза Караганева. Тя изключи варианта да има големи протести и бунт на обикновените руснаци: "Те просто са толкова промити мозъци, че от тях няма да дойде според мен".

На въпрос на Actualno.com кой или кои може да са тези руски олигарси, които да свалят Путин и дали се дискутират в Украйна имена, Карина отговори, че не чува някакви широки коментари кой като име или кои като имена в Русия би/биха свалил/свалили Путин. В началото на май в информационното пространство се тиражира оценка на европейски служби кой може да опита – ОЩЕ:

Разрухата, която носи Русия – примерът Вишнево

Последната засега руска масирана комбинирана въздушна атака (едновременно с ракети и далекобойни дронове) удари най-много Вишнево – градче в Киевска област. Разрухата там е невероятна – това каза украинският премиер Юлия Свириденко. Но дори без да говори лице на толкова висок държавен пост в Украйна, снимките и видеокадрите от Вишнево сами по себе си са достатъчни:

Между 500 и 600 евакуирани. 7 потвърдено загинали и 26 ранени, но това е информация на украинската спешна служба от 8 юли. Първоначално да помагат и разчистват бяха изпратени 200 служители на службата с 55 единици специализирана техника, включително хеликоптер, който да гаси пламъците. Впоследствие съставът на спасителите беше увеличен – над 300 души и 84 единици специализирана техника:

More footage from Vyshneve in the Kyiv region, where over 90 houses have been destroyed and another 300 damaged 😭 https://t.co/FBlG2DNz68 pic.twitter.com/nyvip7LOAd — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Пред Actualno.com Карина Караганева потвърди дотук известното – мащабът на разрушенията е толкова голям, защото руските ракети и дронове са уцелили склад за взривни вещества и смазочни материали, което е довело и до множество вторични взривове. Тя потвърди и, че дотук Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отричат този обект не е бил техен – това е официалната информация и в украинските медии (като "Обозревател"). Снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че складът е бил на свързано с "Укроборонпром" предприятие, тече криминално разследване - Още: Пропагандист на Соловьов за убити от бомбите на Путин украинци: Майната им

BG Elves: Българите в Украйна

"Може би характерното за всички нас е дълбокият срам и дълбоката почуда как нашите сънародници в България реагират на тази ситуация и изобщо как лесно покълва руската пропаганда в българските умове. Това е нещо, което всички нас българи в Украйна ни обединява, защото бидейки тук и виждайки разрушените жилищни сгради и целият този тормоз ежедневен сме в абсолютен ступор как е възможно в България все още да е толкова популярен наративът, че Зеленски е виновен – всичките руски опорки, за горените българи в Одеса" - емоционални думи на Карина за не по-малко важната част от войната, а именно: лъжите. За нея е 100% - с такива опорки руснаците се стараят да прикриват очевидните си загуби във войната и това, че Украйна е на съвсем различна позиция: "Те трябва да компенсират с наратив".

На този фон – Карина и "Елфите" в Украйна се стараят да помагат с каквото могат, за да се възстановяват щети. Всичко е на доброволна база – по думите ѝ, в Украйна системата за доброволците е толкова добре изградена, че украинският бизнес помага и директно, в натура: ресторанти пращат храна, бутилиращи вода и напитки компании – вода. "Като казваме доброволци, това са от една страна обикновени украинци, но винаги в комбинация с украинските бизнеси – те помагат или финансово, или чрез храна, вода, материална подкрепа. Това е този въпросен украински дух, който продължава да стои – това е единственият начин да се устои", обясни Карина.

"Както казват украинците, трябва да се устои – един ден повече от руснаците", завърши тя.