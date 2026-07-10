Забраняваме социалните мрежи на децата в България: Числа и данни какъв провал се очертава

Въпросът е доколко ефективна е мярката и дали само със забрана можем да направим така, че децата да са в безопасност в Интернет. Въпросът за депутатите е как правим Интернет безопасен за децата. Това заяви едно от лицата на Националната мрежа за децата Мария Брестничка във връзка с инициативата за закон за забрана на социални мрежи за деца в България - Още: "Интернет не е детска площадка": ГЕРБ подемат инициативата за забрана за социални мрежи за лица под 16 години (ВИДЕО)

Колкото до Австралия и забраната за използване на социални мрежи там, то 80% от децата там още имат достъп до социалните мрежи, а 70% казват, че много лесно са заобиколили забраната – това сега са важни уроци от там, каза Брестничка. Директорът на 51-во училище в София Асен Александров добави, че в България над 70% от децата в България стоят над 3 часа в социалните мрежи, 37% казват, че не могат да се откажат от тях, 43% споделят за онлайн тормоз – той каза, че доколкото си спомня, данните били на "Сова Маркет" - ОЩЕ: Нарушават забраната за деца под 16 години: Австралия удря социалните мрежи с нов закон

Според Александров, има по-лесен начин да няма зависимост сред децата – от 7:30 до 13:00 часа телефоните на децата остават при портиера в училище, а вкъщи, например от 17:00 до 21:00 часа също има такава забрана. Директорът призна, че сегашният модел, при който учителите събират уж телефоните на учениците в час, не работи - защото в междучасията най-малкото телефоните пак са в ръцете на децата. Той добави, че би трябвало да се натиснат и социалните мрежи по въпроса.

Здрав разум

Брестничка пак повтори в сутрешния блок на bTV, че трябва да има разум, когато се коват закони. И подчерта – аналитични данни сочат, че най-голямата опасност за децата онлайн като тормоз идва от чатове. Това не значи, че трябва да забраним чатовете, каза още тя. Това в сегашния законопроект го няма – затова искаме да видим цялостен пакет от законодателни мерки, които да адресират широк кръг проблеми, уточни още експертът.

"Няма нищо по-лесно от това едно дете да влезе и да намери порнографски материали в Интернет", категорична е Брестничка. Според нея, огромният риск ще е планираните сега мерки да останат на хартия. "Добре е да стъпват на данни", каза тя, визирайки законодателният процес.

Обмисля се общоевропейски регламент, който да бъде въведен до края на 2026 година – това не е хрумка само на нашите депутати, включи се обаче Александров - Още: "Диагнозата е вярна": Божанов вижда консенсус за забраната на социални мрежи за деца (ВИДЕО)

Мария Брестничка призова за здрав разум и за предмета "Религия и добродетели". Един час не е достатъчен – разликата между добро и зло се възпитвава по различен начин във всеки предмет. Против сме да има "Религия и добродетели", заключи тя. Дяволът е в детайлите, не се стигна до общо съгласие досега, призна и Александров. И обобщи: "По-важното е да възпитаваме характера – много важно, че ще забравят някоя формула".

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