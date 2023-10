Президентът на Иран: Израел премина червените линии

"Престъпленията на ционисткия режим преминаха червените линии, което може да принуди всеки да предприеме действия. Вашингтон ни моли да не правим нищо, но те продължават да оказват широка подкрепа на Израел. САЩ изпратиха съобщения до Оста на съпротивата, но получиха ясен отговор на бойното поле", написа Раиси на профила си в Х.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.