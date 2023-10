Нова тежка нощ на бомбардировки, израелската армия е в Газа (ВИДЕО)

Разширената операция накара семействата на повече от 200-те заложници, отведени в Газа, да се страхуват за своите близки. Група, лобираща за семействата на израелски заложници, говори за „най-ужасната от всички нощи“, тъй като роднините се боят, че наземната операция на Израелските отбранителни сили застрашава живота на близките им.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди снощи, че войната в Газа „ще бъде дълга“. Той каза, че целите на този етап са да се унищожи Хамас и да се върнат заложниците, които въоръжената група взе на 7 октомври и все още държи в Газа. Нетаняху потвърди, че е разговарял с членове на семействата на заложниците и каза, че им е обещал, че ще опита всички възможности, за да върне близките им у дома.

Междувременно министърът на отбраната на Израел Йоав Галант каза в изявление, че страната му е навлязла в „нова фаза във войната“. „Израел атакува над земята и под земята. Ние атакувахме терористи на всички нива, на всички места. Инструкциите към нашите сили са ясни: операцията ще продължи, докато не бъде дадена нова заповед“, обяви той.

Израелските сили „влязоха в Ивицата Газа и разшириха наземната операция, където участват пехота, бронирани и инженерни части и артилерия с тежък огън“, каза говорителят на армията контраадмирал Даниел Хагари в събота сутринта. „Силите са на терен и продължават боевете“, добави той, без да дава повече подробности.

Думите на Хагари потвърждават, че военната операция е претърпяла значително разширяване след това, което по-рано беше описано като две „насочени нападения“, които се проведоха в сряда вечерта и четвъртък вечерта. И при двете атаки сухопътните сили се оттеглиха след няколко часа. Въпреки това не изглежда, че все още е в ход голяма сухопътна офанзива, насочена към завземане и задържане на значителни количества от територията. В нов призив към жителите на Газа да се преместят на юг, армията говори за „предстояща“ операция.

