Войната в Украйна:

При спасителна мисия: Разби се филипински военен хеликоптер

04 ноември 2025, 11:35 часа 200 прочитания 0 коментара
При спасителна мисия: Разби се филипински военен хеликоптер

Филипински военен хеликоптер, изпратен да подпомогне спасителните операции след тайфуна Калмаеги, се разби в северната част на остров Минданао, съобщи регионалният команден център, без да разкрива дали има оцелели, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Катастрофа с хеликоптер в Кения, загинали са висши военни

Хеликоптерът Super Huey се разби по пътя към крайбрежния град Бутуан, „в подкрепа на спасителните операции“ във връзка с мощната буря, съобщи командването на Източен Минданао, добавяйки, че са в ход операции по търсене и спасяване.

Още: Показно: Украйна сваля руски дронове с хеликоптери (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа тайфун военен хеликоптер Филипините
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес