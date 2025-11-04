При спасителна мисия: Разби се филипински военен хеликоптер

Филипински военен хеликоптер, изпратен да подпомогне спасителните операции след тайфуна Калмаеги, се разби в северната част на остров Минданао, съобщи регионалният команден център, без да разкрива дали има оцелели, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Хеликоптерът Super Huey се разби по пътя към крайбрежния град Бутуан, „в подкрепа на спасителните операции“ във връзка с мощната буря, съобщи командването на Източен Минданао, добавяйки, че са в ход операции по търсене и спасяване.

