Протестиращи в Непал биха и влачиха финансовия си министър (ВИДЕО)

09 септември 2025
Финансовият министър на Непал е преследван на улицата, бит от протестиращи след като правителството на Шарма Оли подаде оставка, съобщи англоезичния индийски всекидневник The Indian Express. 

Видео, което се появи днес (9 септември), показва министъра на финансите Бишну Прасад Паудел, преследван по пътя и бит от демонстранти. Във видеото се виждат над две дузини хора да гонят, докато Паудел бяга, за да спаси живота си. 

Протестите ескалираха ден след като премиерът Шарма Оли отмени забраната за социалните медии, ключов повод за протестите в цялата страна. ОЩЕ: Непал забранява достъпа до няколко социални медии

