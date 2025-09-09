Проф. Владимир Чуков: Преговорният процес между Израел и Хамас е силно парализиран

Оттук насетне преговорният процес между Израел и Хамас е силно парализиран. Катар вече обяви официално, че се оттегля от посредническата си роля и се анонсира факта, че сигурно ще има нови посредници - така проф. Владимир Чуков коментира в "По света и у нас" удара в Доха.

"Последното американско предложение най-вероятно не е достигнало до Хамас. Предложението на Уиткоф, което беше прието от Израел. Нетаняху каза "ние се съгласихме на тези условия". Преди ден в близкоизточната преса, близка до Хамас, се прокраднаха елементи, че най-вероятно Хамас ще отхвърли подобно нещо", допълни арабистът.

Усилията за постигане на резултат може да се окажат напълно напразни, каза Чуков. Важното е, че израелското военно ръководство са изчаквали тези членове на политбюро, всъщност те са били седем или осем човека, да се завърнат или по-скоро да отидат от Турция до Катар, за да се осъществи това нападение - обобщи Чуков. "Нещата са изключително сложни. Нещата оттук нататък не е много ясно дали въобще ще има преговори". Той допълни, че САЩ са предупредили Катар. По думите му Хамас не иска да се разоръжи.

