Войната в Украйна:

До три месеца: Ливан разоръжава Хизбула до границата с Израел

09 септември 2025, 14:15 часа 207 прочитания 0 коментара
До три месеца: Ливан разоръжава Хизбула до границата с Израел

Ливанската армия ще извърши пълно разоръжаване на Хизбула в района близо до границата с Израел в рамките на три месеца, заяви външният министър Юсеф Раджи пред АФП, предава БГНЕС.

Раджи обясни, че началникът на генералния щаб Родолф Хайкал е представил на правителството петстепенен план за поставяне на всички оръжия под контрола на ливанската държава.

Според плана, първият етап ще продължи три месеца и ще включва пълното премахване на оръжията южно от река Литани, на около 30 километра от границата с Израел, като крайният срок е ноември.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ливан Хизбула информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес