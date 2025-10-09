Путин си изми ръцете: За катастрофата с азербайджанския самолет през 2024 г. били виновни украинските дронове

За катастрофата с азербайджанския самолет Embraer 190 през декември 2024 г. били виновни украинските дронове, а не ракетите, изстреляни от руската система за противовъздушна отбрана. Това заяви руският диктатор Владимир Путин днес, 9 октомври, на срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев в Душанбе. Путин заяви, че изстреляните от Чечня ПВО ракети не са уцелили директно самолета, а са се взривили на няколко метра разстояние, следователно, според него, няма как да имат вина за смъртта на 38-те души, които загинаха при катастрофата.

Самолетът е бил ударен "най-вероятно от отломки, а не от поразяващи бойни елементи", заяви диктаторът.

Само че тук се налага едно много съществено уточнение. Ракетите-прехващачи, за които говори Путин, са направени така, че умишлено да не удрят директно целта, а да се взривят в близост до нея, като по този начин да я свалят чрез отломките при взривяването си - така се смята, че има по-голям шанс да бъде засегната целта. Което означава, че целта на руските ПВО-ракети така или иначе не е била да попаднат директно в самолета, достатъчно е било да се взривят край него.

С това си изказване Путин за пореден път отклони вината за свалянето на самолета от Руската федерация. Нещо повече - пред Алиев той заяви, че катастрофата се дължала отчасти на наличието на три украински дрона във въздуха.

На екипажа на Embraer 190 била предложена възможността да кацне в Махачкала, но в крайна сметка той решил да продължи към Азербайджан, продължи диктаторът.

Той изказа съболезнования на семействата на загиналите, но не и извинение от страна на Москва.

"Разбира се, Русия ще направи всичко необходимо в подобни трагични случаи, за да осигури обезщетение, и ще бъде дадена правна оценка на действията на всички длъжностни лица", каза още той. "Наше задължение, повтарям, ние се съгласихме за това от самото начало, е да дадем обективна оценка на всичко, което се е случило, и да обявим истинската причина", заяви цинично руският лидер.

Припомняме, че на 25 декември 2024 г. Embraer 190 на Азербайджанските авиолинии, пътувал по маршрут от Баку за Грозни, се разби близо до Актау, Казахстан. На борда имаше петима членове на екипажа и 62 пътници.

Илхам Алиев поиска Русия да признае отговорността си за инцидента. Той заяви още миналата година, че катастрофата е можела да бъде избегната, ако чеченските власти бяха затворили своевременно въздушното пространство над Грозни.