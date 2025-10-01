Пълна блокада: Израел затваря последния достъп до северната част на Газа

Израелската армия обяви, че ще блокира последния достъп до северната част на Ивицата Газа от южната част на палестинската територия, считано от 12:00 часа.

„Жители на Газа, улица ал-Рашид ще бъде затворена за движение от южната част на ивицата от 12:00 часа“, се посочва в съобщение, публикувано на арабски език от говорителя полковник Авичай Адрае в социалните му мрежи.

Тази новина идва, докато израелската армия засилва офанзивата си срещу град Газа в северната част на палестинската територия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Преминаването на юг ще бъде разрешено за онези, които все още не са успели да напуснат град Газа. На този етап израелската армия позволява свободно и безконтролно преминаване на юг“, се добавя в съобщението.

