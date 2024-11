Първи данни: Опит за преврат срещу Башар Асад (ВИДЕО)

Слухове за опит за преврат срещу режима на сирийския диктатор Башар ал Асад - такива данни вече излизат все повече в социалните мрежи.

Кой точно опитва да свали Асад и къде е сирийският диктатор - предполага се, че е заминал за Москва, но няма никакво потвърждение, все още няма яснота.

Clashes are being reported in Damascus amid claims of a coup attempt in the capital against Bashar Assad. pic.twitter.com/TSSlpJ92sa — Clash Report (@clashreport) November 30, 2024

От една страна, има слухове, че зад опита за преврат стои генерал-майор Хусам Лука. Той влиза в силовата сфера в Сирия като лейтенант в полицията в Алепо. След това става полковник в политическата полиция на Асад. Той е оръжие за потушаване на първоначалните протести в Сирия през 2011 година, когато "арабската пролет" стигна и до Сирия - известен е с прякора Паяка.

В края на 2019 г. Лука е назначен за ръководител на Комитета по военни въпроси и сигурност в Дараа, орган, съставен от най-високопоставените военни служители в региона и натоварен със задачата да координира подхода на режима за сигурност точно в региона, който сега пламти - Южна Сирия. Лука прекарва следващите 2 години в срещи с бивши бунтовнически командири и местни лидери, използвайки присъствието на бунтовници и клетки на ИДИЛ, за да утвърди постепенно позицията на режима на Асад. Той всъщност е пречка и пред Русия да заеме водеща роля в контрола на процесите, но работи тясно с руснаците. Лука е и човекът, който действа срещу подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (СДС) в Североизточна Сирия и Хаят Тахрир ал-Шам (ХТШ - считани за наследници на Ал Кайда, но с прекъсване на връзките с ръководството на Ал Кайда от вече 9 години) в Северозападна Сирия.

"От убийството на мирни протестиращи до създаването на престъпни милиции и насилственото помиряване на дисидентските общности, той е участвал във всяка стъпка от контрареволюционната стратегия на Дамаск" - това пише за него Грегъри Уотърс в анализ за базираната във Вашингтон неправителствена организация Близкоизточен институт.

Близкоизточният анализатор Руслан Трад също коментира темата, но според него "има съобщения за боеве в Дамаск между Републиканската гвардия и Четвъртата дивизия на Махер Асад. Ако Махер Асад поеме властта чрез преврат, той вероятно ще започне тежка военна кампания, за да върне завзетите райони под контрол". Като силен представител в политическата полиция на Асад, Лука също тясно взаимодейства с Четвърта дивизия на сирийската армия.

За Асад става все по-зле: Бунтовниците са в Хама

Вече има съобщения и видеокадри, че бунтовническите сили (СДС и ХШТ) са в град Хама - само за 24 часа те преминаха над 60 километра, за да стигнат дотам. Медийната мрежа на официалния сирийски режим настоява, че Хама не е превзет:

Syrian rebels celebrating their victories in the city of Hama. pic.twitter.com/vJwJ3CeWZ2 — Clash Report (@clashreport) November 30, 2024

"Армията на режима на Асад, която изоставя Хама, бяга към град Хомс, където има укрепения на Хизбула и важна военна академия. Междувременно в Хомс се взривяват военни складове, което подсказва, че и той може да бъде изоставен. Семействата на приближени на Асад и ирански функционери от цялата страна бягат или към Дамаск, или към крайбрежието, където са руските сили. Самите руснаци изтеглят силите си от базите във вътрешността на Сирия. В същото време в Южна Сирия избухва въоръжена съпротива (да не забравяме, че има както местна динамика, така и контакти между бунтовниците в северната и южната част на страната). Дараа и Инхил са в режим на въстание. Има съобщения за съпротива и в провинция Хомс, особено в Талбиса", обобщава Трад в профила си във Фейсбук:

Scorched earth: Assad Regime forces are destroying their own weapon warehouses in Homs countryside. pic.twitter.com/FJfXs1V0uL — Clash Report (@clashreport) November 30, 2024

Руслан Трад е категоричен - още през 2013 година Асад беше победен, но намесата на Владимир Путин и Иран го закрепи и му даде живот за 11 години. "Ислямска държава" също му помогна - възползва се от бунтовниците, за да опита да направи своя държава, после търгуваше петрол с него, добавя анализаторът. ИДИЛ обаче се срина, Русия е заклещена заради Путин в кървава война с Украйна и няма възможност да отделя необходимите ресурси за интересите си извън Украйна, като Сирия. "Какво правеше режимът на Асад през това време? Нищо. Изобщо нищо. Асад и неговият режим се оказаха не само губещи, но и неспособни да се учат и да се развиват, а всички ресурси, вложени в тях, бяха пропилени. И това се разбира добре както в Москва, така и в Техеран. Но нито Москва, нито Техеран могат да му окажат значима военна помощ", смята Трад.

Според друг анализатор - Дахер Ламот, по-голямата част в Алепо и Северна Хама са в ръцете на "джихадисти". Той споделя за настроения в Сирия, които му предават негови роднини:

Армията нарочно ги е оставила да влезат в дълбочина за да ги заобиколи и след това да унищожи всички и да се изчистят веднъж за винаги Асад, който е в Русия в момента, е оставил Сирия да се разпадне на части.

Това са наемни изверги, които после за награда ще бъдат пуснати в Европа, убеден е Ламот и публикува видео, за което твърди, че показва как коледна украса в Алепо бива сваляна - на видеото обаче се вижда само един човек, който така и не се справя особено добре:

Путинова Русия погребва Сирия на Асад

Вече има неофициална информация, че бившият командир на Първа танкова армия генерал-лейтенант Сергей Кисел, който командва руската армия в Сирия, е освободен от поста си: Армията на Асад отстъпва бързо от Алепо, Русия с първи мерки (ВИДЕО)

A Russian armored vehicle captured by the Syrian rebels in the north of Hama. pic.twitter.com/gif0gWYov9 — Clash Report (@clashreport) November 30, 2024

Rebel forces inside Hama city center. Safe to say the city has been left by the SAA. pic.twitter.com/GcZlmF8qyR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2024

"Скоростта на промяна на ситуацията в Сирия е толкова висока, че докато пишем публикацията, сирийците губят няколко населени места. Сега Хама е на ръба да падне", пише популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Точно "Рибар" съобщи пръв за освобождаването на Кисел от поста му.

Каналът посочва, че атаката срещу Алепо е била направена изключително навреме - планиращите я (не са само турците, а САЩ и Великобритания, според "Рибар"), са подбрали точният момент, за да разкрият колко разпаднала се е сирийската армия заради състоянието на корупция и бюрокрация. Руската армия там също не е готова, защото не трупаше боен опит, а учебен, смята "Рибар". И добавя: "Нарастващият негативизъм към Русия в Сирия достигна най-високите си нива поради методичните удари на Израел по сирийски цели, които бяха охранявани от руски системи за противовъздушна отбрана. Бездействието породи въпроси сред сирийците и сега те обвиняват Русия за всичко".

Локалната и глобалната ситуация според "Рибар":

Сирия отново е в пламъци и всяко възстановяване може да бъде забравено за неопределен период от време. И всички страни наблизо ще пострадат от огъня в Сирия - Ливан, Ирак, Иран, Турция.

Русия ще загуби статута си в тази страна, която просто престава да съществува пред очите ни. Това е сериозен удар по репутацията на Руската федерация, въпреки че основната вина е на сирийското ръководство и системните проблеми на държавността.

Иран и „оста на съпротивата“ ще загубят своя потенциал, който вече беше силно отслабен заради войната в Ивицата Газа и операцията на Израел в Ливан.

През следващите седмици, може би дори дни, терористите от ИДИЛ и "умерената" опозиция ("Рибар" директно нарича тази опозиция "екстремисти", визирайки ХШТ) също ще се присъединят към "празника на хаоса", който ще потопи страната в катастрофа, която не се е случвала в минали години.

Масово изселване на населението. Като се има предвид колко бързо напредват бойците, скоростта на бягството на цивилни ще се ускори, предрича "Рибар" и добавя, че ще има нови вълни от бежанци от Сирия: "Къде ще бягат? Първо ще се втурнат към близки страни като Ливан, Йордания, Турция, но това ще е само временна точка, тъй като там няма стабилност, за която мечтаят".

Крайната дестинация, разбира се, ще бъде Европа. Първа в този списък ще бъде Италия. Смешно съвпадение е завръщането на италианския посланик в Дамаск за решаване на проблема с миграцията в навечерието на събитията в Алепо. Следващи по ред ще са Гърция, Румъния, Франция, Германия и т.н.

За финал, типично в кремълска доктрина, "Рибар" предрича колапс на Европа, "срив на икономиката ѝ и индустриалният ѝ комплекс", без обаче да говори какво значи разпадът на Сирия за Путинова Русия и амбициите ѝ.

Лоши новини за Русия и Иран: Сирийската опозиция с изненадваща офанзива срещу режима на Асад