Разкритие: Китай подхранва оръжието, с което Путин най-много плаши Запада

28 януари 2026, 14:57 часа 417 прочитания 0 коментара
Китай изпраща инструменти, за да помогне на Русия да произвежда своята хиперзвукова ракета с ядрена способност, която диктаторът Владимир Путин използва, за да заплашва Запада - "Орешник", разкри британското издание The Telegraph. Руските войски изстреляха ракетата по-рано през януари към западния украински град Лвов, на километри от границата с Полша, а през есента на 2024 г. Москва я използва за първи път - за нападение срещу град Днипро и без ядрен заряд.

Русия заяви, че ракетата „Орешник“ е невъзможно да бъде свалена, докато украински официални лица и анализатори предупредиха, че тя представлява заплаха за Запада. Друго показват обаче първите ѝ две изстрелвания: Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО).

Ключова машина за "Орешник" влиза от Китай в санкциониран руски завод

Хиперзвуковата балистична ракета може да разгърне шест бойни глави по време на полет, които удрят различни цели. За производството им се използват специализирани производствени машини и инструменти. Те са част от технологии и модерно оборудване на стойност 10,3 млрд. долара, идентифицирани от The Telegraph, които Китай е изпратил на Русия, за да помогне на Москва да произведе военно оборудване и да разшири производството си на оръжия.

Увеличеното производство се дължи отчасти на една конкретна машина с компютърно цифрово управление - струг, произведен в Китай, който върти и реже метал. Този конкретен струг е идентифициран от украинското военно разузнаване в държавния завод „Воткинск“, най-големия обект за производство на ракети в Русия, който е санкциониран от Великобритания, САЩ, ЕС и Япония.

„Воткинск“ произвежда ракетата „Орешник“, както и балистичните ракети „Искандер-М“ и междуконтиненталните балистични ракети „Топол-М“.

Снимка: Kremlin.ru

Анализи показват, че Китай е изпратил други компоненти на стойност милиарди долари, от които руснаците се нуждаят за сглобяването на своите прецизни оръжия и самолети. Това са компоненти, които Русия не може да произведе в страната си или не може да ги направи в необходимите количества. Всички те са включени в списък от 50 често използвани стоки с висок приоритет, за които 39 страни, включително Великобритания и САЩ, са се споразумели да забранят износа им за Москва.

Пекин помага на Москва и за още оръжия

Китай обаче така и не се присъедини към западните санкции срещу Русия. Според Import Genius - американски агрегатор на търговски данни - Китай е доставил микрочипове и платки памет на стойност най-малко 4,9 млрд. долара, които захранват прецизно насочваните оръжия и изтребителите "Сухой".

Други ключови артикули включват различни видове сачмени лагери на стойност 130 млн. долара, които намаляват триенето и позволяват движение, а това ги прави жизненоважни за производството на самолети и други превозни средства. „Всичко, което се движи, използва сачмени лагери“, обяснява Майкъл Кофман, старши научен сътрудник в Carnegie Endowment, пред The Telegraph. „Те трябва да бъдат произведени с прецизност и се използват навсякъде".

Китай е изпратил на Русия монтирани пиезоелектрични кристали, които се използват в радарни и електронни системи за водене на война, на стойност поне 97 млн. долара, както и телескопични мерници, които могат да се монтират на оръжия, за около 42 млн. долара.

Вносът от Китай е позволил на диктатора Владимир Путин да заобиколи западните санкции, за да произведе повече оръжия като „Орешник“, да повиши самодостатъчността на Русия и да изолира отбранителната си мощ от глобалните санкции, гласи заключението в разследването на медията.

Нито Пекин, нито Москва са склонни да отчитат точно търговските и митническите данни. В същото време все повече пратки се изпращат към трети страни, които внасят и реекспортират към Русия - по този начин заобикалят санкциите.

Китай твърди, че заема неутрална позиция във войната на Путин в Украйна, но вече се натрупаха редица данни, показващи помощта на Пекин за Москва, включително във военно отношение.

Димитър Радев
