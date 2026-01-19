Режимът в Иран пуска "течове" в медиите за бъдещи реформи: Каква е целта? (ВИДЕО)

Елементи от иранския режим разкриха информация за предполагаеми планове за "умерено поведение" на властта на вътрешно и международно ниво. Бивш официален представител, близък до секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани, заяви пред англоезичното издание на диаспората IranWire, че Лариджани настоявал за умерена политика и за провеждане на мащабни икономически и социални реформи. Ако това е вярно, то властта на аятоласите е готова да адресира генезиса на масовите протести в Иран, в които силите за сигурност отнеха живота на хиляди протестиращи: Най-масовото убийство в историята на Иран: Данни, че режимът е отнел живота на 12 000 протестиращи (ВИДЕО).

Целта - да се спрат удари на САЩ

Източникът твърди, че върховният лидер Али Хаменей подкрепял Лариджани в тези усилия. Неназованият представител добави, че успехът на Върховния съвет за национална сигурност зависел от САЩ и Израел, като намекна, че атаки срещу Иран щели да попречат на усилията за умереност и реформи.

Пускането на тази стръв в медиите има за цел най-вероятно да разубеди САЩ да атакуват Иран в отговор на бруталните репресии на режима срещу протестиращите, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Източниците на информацията вероятно се опитват да представят режима като реабилитиращ се и да намекнат, че атака срещу него би била контрапродуктивна.

Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти даваше силни сигнали, че САЩ ще се намесят военно, ако режимът убива протестиращи. Макар да изтекоха редица доказателства точно за това - въпреки прекъснатия интернет в Иран, републиканецът сякаш смекчи тона в последните дни и обяви, че само заради реториката му режимът в Ислямската република се отказал от стотици екзекуции на задържани демонстранти.

Али Хаменей не дава индикации, че ще отстъпи от твърдата линия

Сериозното умерено отношение на режима зависи изцяло от върховния лидер Хаменей, който продължава да показва своята привързаност към твърдата линия, поддържана от десетилетия. На 17 януари аятолахът изнесе реч, в която повтори безкомпромисната си позиция спрямо протестите, наричайки протестиращите чуждестранни агенти и терористи.

Али Хаменей също така подчерта необходимостта от подобряване на икономиката, но не изрази нови идеи за това как да се постигне това. Припомняме, че протестите избухнаха на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на иранския риал под санкциите на ООН, наложени най-вече заради ядрената програма и отношението на Техеран към човешките права. Впоследствие демонстрациите бързо се разраснаха от търговски стачки в масово гражданско недоволство срещу режима.

Режимът иска нарочно да легитимира по-умерени гласове

Източниците, които пускат информацията в медиите, се опитаха отделно да валидират относително умерени фигури от режима и да ги представят като влиятелни гласове. Те твърдяха, че Хаменей и Лариджани подкрепят ентусиазирано министъра на външните работи Абас Арагчи. Това селективно разкриване на информация вероятно има за цел да даде власт на Арагчи, особено пред чуждестранни официални лица, които се съмняват в степента на неговия авторитет.

Също така се прави опит Лариджани и Арагчи да бъдат свързани с бившия умерен президент Хасан Рухани и неговия външен министър Мохамад Джавад Зариф, за да се засили идеята, че групата на прагматичните лидери се възражда в Иран.

Описанието на Лариджани като прагматичен реформатор противоречи на неговата дейност като секретар на Съвета за национална сигурност и стратегическо планиране. Той е ръководил най-бруталните репресии, които режимът някога е провеждал, което източниците потвърждават и сравняват с клането на площад „Тиенанмън“ в Китай през 1989 г.

Протестите продължават с още повече арести и нови данни за жертвите

Мащабът на репресиите става все по-ясен с появата на нова информация. Неназован ирански официален представител заяви пред Reuters, че са загинали най-малко 5000 души, включително 500 служители на силите за сигурност. Реалният брой на жертвите обаче може да е значително по-висок, като на някои места се цитират дори 20 000 души.

Ирански лекари, използващи Starlink, заявиха пред The Times, че около 16 500 протестиращи са загинали, а около 330 000 са ранени. Това съвпада с описанието на ирански културен активист, който определи обстоятелствата като „гражданска война".

Режимът провежда мащабна кампания по арести след протестите и дава сигнали, че планира да екзекутира някои от арестуваните. Иранските разузнавателни служби обявиха стотици арести в цялата страна през последните дни. Говорителят на съдебната власт Ашагр Джахангир обяви, че бързо ще се постановят присъди, равносилни на "мохаребе" – т.е. вражда срещу Бога, които носят смъртно наказание и „възпиращи наказания, на които скоро ще станем свидетели“. Председателят на Върховния съд Мохамад Джафар Монтазери заяви, че институцията му дава приоритет на делата за „тероризъм и бунтове“ и че „няма да проявява никаква снизходителност“.

Интернетът е пуснат, но... само за ирански сайтове

Междувременно иранският режим разреши на иранците достъп до местни уебсайтове в интернет като част от плана за възстановяване на достъпа. Иранците нямаха достъп до мрежата от 8 януари - мярка на властта срещу протестите, за да се прекъсне координацията им и изтичането на кадри в чужбина от репресиите на силите за сигурност. Иранският режим започна постепенния си план за отмяна на интернет ограниченията на 18 януари, като потребителите съобщиха за възстановяване на достъпа до търсачки като Google, но само с достъп до ирански уебсайтове. Обичайната интернет връзка обаче остана прекъсната. Иранските държавни медии съобщиха вчера, че потребителите имат достъп до местни платформи за съобщения.

Според Filterwatch - организация, която наблюдава интернет цензурата в Иран - в бъдеще интернетът ще стане привилегия и само проверени държавни служители ще могат да се свързват. За останалата част от населението ще остане само контролиран от държавата вътрешен интернет.

И това не спира гласа на иранците. Видео, изпратено до опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон, показва, че в неделя вечерта държавната телевизия IRIB е била хакната и за кратко е излъчила кадри от националните протести. Дори са били показани графити със слогана „Javid Shah“, с който се изразява подкрепа за престолонаследника в изгнание Реза Пахлави - син на последния шах, свален при Иранската революция от 1979 г. Прекъсването на излъчването се е появило по телевизиите в цялата страна.

