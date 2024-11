Руският военен министър пристигна в Северна Корея, след като украинският посети Сеул (ВИДЕО)

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов пристигна на официално посещение в Пхенян на 29 ноември - на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Русия и Северна Корея.

След като пристигна в столицата на КНДР, Белоусов беше посрещнат от севернокорейския си колега Но Кван-чол и от членове на севернокорейската армия, съобщават от руското Министерство на отбраната.

🚨 BREAKING: Russian Defense Minister Andrey Belousov touches down in Pyongyang! 🇷🇺✈️🇰🇵 In a high-stakes diplomatic gambit, Belousov will engage with North Korea's top brass. What secrets will be shared? What alliances forged? Stay tuned for the geopolitical chess moves.… pic.twitter.com/widQKZLIw8