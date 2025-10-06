С три метра за десет години: Иран потъва

Иран пропада с 3 метра за 10 години. С някои райони, които потъват с около 30 сантиметра годишно, Иран е една от световните „горещи точки” за феномена на потъване – спадане на почвата, причинено главно от експлоатацията на подземните води. В някои региони на света причината е тежестта на сградите, и по-специално на небостъргачите. В други причината е изчерпването на подземните води. А често и двете едновременно. Миналата година „световна карта на пропадането” разкри за първи път страните, които са най-застрашени от пропадане на почвата. Сред тях е и Иран. Ново проучване, публикувано през август в списанието JGR Solid Earth и цитирано от БГНЕС, прави подробен – и плашещ – преглед на геоложката ситуация в тази обширна страна от Близкия изток.

106 места с бързо пропадане

Анализирайки сателитни изображения, изследователката от университета в Лийдс Джесика Пейн и нейните колеги идентифицираха не по-малко от 106 места в Иран, където повърхността на почвата „бързо пропада“.

На територията на Иран над 31 400 квадратни километра – площ, равна на тази на Белгия – пропадат със скорост над 10 милиметра годишно, излагайки около 650 200 души на „умерен“ до „висок“ риск. Три четвърти от тези земи се използват за селско стопанство или строителство.

Регионът Рафсанджан, в южната част на страната, отбелязва най-бързото вертикално пропадане: 34,2 сантиметра годишно между 2014 и 2022 г.

С други думи, повече от три метра за едно десетилетие. Там се отглежда голяма част от шамфъстъка - Иран е един от трите основни производители в света заедно със САЩ и Турция.

Пукнатини и разломи

Тези данни също така позволиха на авторите да идентифицират потенциално скрити под повърхността на земята пукнатини или геоложки разломи.

В град Карадж, разположен на 30 км западно от Техеран, рискът от щети по сградите е най-висок: от населението му от около два милиона души, 23 000 души биха били засегнати.

Изследователите обаче констатират, че „повечето“ от тектоничните движения, дължащи се на намаляването на водните запаси, са „необратими“ поради уплътняването на почвите в района на водоносните пластове (подземни кални пластове, наситени с вода).

Наскоро, между 2020 и 2023 г., валежите са намалели, което е довело до „още по-голямо“ пропадане на почвата, посочват те.

