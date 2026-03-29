Само за ден: Хутите на два пъти атакуваха Израел

Хутите очевидно спазват обещанието си да защитят Иран във войната с Израел и САЩ. Йемен изстреля ракети към Израел - за втори път от началото на войната в Иран преди месец. съобщиха късно в събота израелските военни, цитирани от ДПА. Над южния израелски град Ейлат беше забелязан безпилотен летателен апарат, а крилатата ракета беше свалена, преди да достигне израелска територия, съобщи вестник "Times of Israel", позовавайки се на военните. Още: Хутите са готови да се притекат на помощ на Иран

Залп от крилати ракети и дронове

Снимка: Getty images

В събота сутринта йеменските милиции изстреляха ракета срещу Израел за първи път от началото на войната с Иран преди месец. Тази ракета също беше неутрализирана от израелските противовъздушни сили.

Милициите на хутите потвърдиха вечерната атака в изявление.

Втората им военна операция за деня се състояла от "залп от крилати ракети и дронове" и била насочена срещу редица стратегически и военни цели в южната част на Израел, обяви командването им в Сана.

В началото на войната - която започна с американско-израелски атаки срещу Иран в края на февруари - подкрепяната от Иран милиция на хутите обеща "пълна и непоколебима солидарност" с Техеран. Напоследък се засилиха опасенията, че ислямистката милиция ще се намеси от Йемен. В миналото хутитите многократно са атакували търговски кораби в Червено море и Аденския залив.

Водните пътища представляват ключова връзка между Средиземно море и Индийския океан и се считат за едни от най-важните търговски маршрути в света.

