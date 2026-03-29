Скопие ревизира учебниците си: Затруднява се с общата история

Скопие изглежда ревизира учебниците си, но сякаш все още се затруднява да признае общата история с България, но се забелязват и стари нерешени проблеми относно езика на омразата срещу България. Това става ясно от портала за електронни учебници в югозападната ни съседка. Порталът е проект на Министерството на образованието и науката на Република Северна Македония и представлява дигитална библиотека за съхранение, търсене и разглеждане на електронни учебници, предназначени предимно за ученици в началното и средното образование.

При търсене на учебници по история и география в сайта се вижда, че повечето не могат да бъдат изтеглени, защото се ревизират. Трябва да отбележим обаче, че се ревизират и учебници по други предмети, но и че докато се случи тази ревизия - учениците вероятно учат по старите си учебници.

Снимка на екрана: e-ucebnici.mon.gov.mk

Най-новата география за седмокласниците без претенции към българите

Учебникът по География за 7. отделение в основното образование от 2025 г. изглежда изчистен от квалифиикации към българите. В урока за България няма нищо нередно за българите и страната ни.

Припомняме, че с протокола от 2022 г. между България и Република Северна Македония - Скопие пое ангажименти за предотвратяването на езика на омразата. И в този дух Скопие се ангажира до началото на учебната 2023 г. да промени съдържанието на учебника по география за 7 клас във връзка с неоснователни етнически претенции.

Виждаме, че това се е случило към 2025 г. Не разполагаме с информация обаче дали учениците от средното образование учат по най-новия учебник и колко от училащата в югозападната ни съседка ползват именно този учебник.

Автор на новия учебник е проф. проф д-р Благоя Маркоски от Македонския институт по география.

Скопие се затруднява да признае общата история

Прави впечатление, че в учебника по история и общество за 4. отделение от 2022 г. с автори Анита Ангеловска и Гликерия Илиоска са налични три урока за миналато на "съвременната македонска държава", в които се избягват спорните въпроси, но авторките изглежда са затруднени с общата история с България.

Пример за това е урокът за Илинденското въстание и Крушевската република, където под формата на разказ между дядо и внуче се говори за Гоце Делчев, но изобщо не се споменава за неговия произход.

Дядото казва за Илинденското въстание, че е "много важно, че въстанието не се борили само македонците, а и всички други, които живеели на тези земи". Българите обаче изобщо не се споменават, въпреки че българи са именно в основата на създаването на ВМРО.

С други думи Скопие се затруднява да признае общата история, каквато е Илинденско-Преображенското въстание. А знаем, че за обща история двете страни се споразумяха в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.

Понятието "окупатор" вече няма адресат

Забелязва се промяна по отношение на намаляването на езика на омразата в учебниците.

В учебника за 4. отделение в уроците за миналото на съвременната македонска държава почти, но не съвсем, е прескочен периодът на балканските войни, както и този за Първата и Втората световна война.

Няма и думичка за сръбската окупация във Вардарска Македония, но в текста виждаме твърдение за окупация, но не се обяснява, нито се посочва адресат, какъвто доскоро беше българската държава. Явно така Скопие разбира премахването на езика на омразата.

В текста се обяснява какво е НОБ, а именно съкращение, което означава народоосвободителна борба, а после се пояснява, че "борбата се е случила през Втората световна война и е започната от македонското население", за да може то да се "освободи от чуждата окупационна власт", но не става ясно коя е тази власт.

Обяснението кой е окупаторът изглежда е оставено на учителите. Те са тези, на които е вменено да възпитават омраза към българите и българската държава.

Знаем, че нашите югозападни съседи ни наричат фашистки окупатори, но историческата истина е, че Българската армия е посрещната с цветя и празник в Скопие. В Българската история този период е познат като българското управление в Македония през Втората световна война (1941-1944 г.) и в този случай армията ни е действала като освободител.