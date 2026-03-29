Защо ще раздаваме пари като на бедняци?

С поредица от критики бившият вицепремиер и министър на икономиката в правителството на Симеон Сакскобургготски, а сега експерт в областта на икономиката Николай Василев в студиото на bTV критикува действията и мерките на служебното правителство за подпомагане на бизнеса с държавни пари.

"Не смятам, че държавата трябва да прави каквото и да било и да дава държавни помощи на бизнеса. Оказа се, че планината се напъна и роди мишка. Сега в момента не е най-скъпата цена на горивото", посочи Василев.

Служебното правителство раздава незаконни пари

Според него правителството се намира в предизборна кампания и участва в нея. "Още не сме в ситуацията на висока инфлация. Ако има едноцифрена инфлация, според мен, правителството няма какво да прави и не трябва да бърза да прави нищо. Служебното правителство не е реформаторско, не правят почти нищо и раздават едни незаконни пари", критикува Николай Василев.

Той смята, че служебното правителство губи обществена енергия за несъществени въпроси. "Правителството трябваше бързо да държи здраво бюджета, за да не се издъни, както и да се прави силна реклама на туризма", добави Василев.

И запита още защо служебното правителство не е оптимизирало администрацията, да подготвят концесионни процедури за магистралите и ВиК. Служебното правителство да не се занимава с неща, което не му е работа. В момента нищо особено не се е случило, смята Василев.

Николай Василев се надява да има редовно правителство след предсрочните парламентарни избори с 4-годишен мандат.

