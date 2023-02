Самолет за Москва спука гуми със 190 км/ч при излитане (ВИДЕО)

Видео, качено в социалните мрежи, показва как под дясното крило на самолета се чува силен пукот, появява се пламък буквално за по-малко от секунда и после излиза дим.

A wheel exploded on an airplane flying from Thailand to Russia during takeoff.



No one was injured. pic.twitter.com/YrzvdEHhvl