САЩ за първи път потвърдиха: В Русия са пристигнали севернокорейски военни

Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин потвърди на 23 октомври, че има доказателства, че севернокорейски войски се намират в Русия, и че предстои да се разбере какво ще правят там.

„Има доказателства, че в Русия има войски на КНДР“, заяви шефът на Пентагона пред репортери в Рим, като използва официалното име на Северна Корея - Корейска народнодемократична република.

„Какво точно правят те? Остава да се види. Това са неща, които трябва да изясним“, добави Остин, цитиран от Reuters.

