Семействата на заложниците в Газа искат Тръмп да вземе Нобел за мир: "Донесе светлина в най-тъмните ни времена"

Семействата на заложниците, държани в Ивицата Газа, призовават Норвежкия Нобелов комитет да присъди Нобеловата награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп този месец заради усилията му да осигури освобождаването на техните близки. Форумът на семействата на заложниците и изчезналите лица, който представлява по-голямата част от роднините на израелските пленници, обяви в свое изявление, че тази сутрин, 6 октомври, е изпратил писмо до комитета, който ще обяви лауреата за тази година в петък.

Това се случва на фона на предстоящите преговори в Египет за изпълнението на първия етап от плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Според предложението всички 48 останали заложници ще бъдат освободени в рамките на първите 72 часа. Смята се, че 20 от тях са все още живи. "Хамас", която държи пленниците и е считана от САЩ и ЕС за терористична групировка, вече каза, че е съгласна да ги пусне при размяна със затворници, държани в Израел, и при "осигуряване на необходимите условия за размяната".

Семействата на заложниците: "Никой лидер или организация не е допринесъл повече за мира"

Снимка: Getty Images

"В този момент на масата е поставен всеобхватният план на президента Тръмп за освобождаването на всички останали заложници и окончателното прекратяване на тази ужасна война. За първи път от месеци насам имаме надежда, че кошмарът ни най-накрая ще приключи. Уверени сме, че той няма да спре, докато последният заложник не бъде върнат у дома, войната не приключи и мирът и просперитетът не бъдат възстановени за хората в Близкия изток", пишат семействата на заложниците.

"От момента на встъпването си в длъжност (Тръмп) ни донесе светлина в най-тъмните ни времена", продължават те, изразявайки благодарност за заложниците, върнати с посредничеството на САЩ за прекратяване на огъня между януари и март тази година.

"През изминалата година никой лидер или организация не е допринесъл повече за мира по света от президента Тръмп. Докато мнозина са говорили красноречиво за мира, той го е постигнал", добавят те преди окончателното изпълнение на споразумението. "Настоятелно ви призоваваме да присъдите Нобеловата награда за мир на президента Тръмп, защото той е обещал, че няма да спре, докато всеки един заложник не се върне у дома", пише в писмото, цитирано от The Times of Israel.

Снимка: Getty Images

И Тръмп иска наградата

Тръмп многократно е твърдял, че заслужава Нобелова награда за мир. От 2018 г. той е бил номиниран за престижния приз от няколко лица в САЩ и политици в чужбина. През юли израелският премиер Бенямин Нетаняху номинира американския лидер за наградата, позовавайки се на ролята на САЩ в 12-дневната война между Израел и Иран и примирието, което я прекрати. Номинацията на Нетаняху обаче ще бъде валидна едва за избора през 2026 г.

Някои наблюдатели предполагат, че Тръмп действа бързо за приемане и прилагане на предложението за примирие в Газа, отчасти за да увеличи шансовете си за наградата тази година.

