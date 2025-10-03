Тръмп даде последен шанс на "Хамас" да приеме мирния му план - иначе ще последва "ад"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на "Хамас" нов краен срок да приеме американския мирен план за Ивицата Газа. Републиканецът заяви, че в противен случай срещу групировката, считана от САЩ и ЕС за терористична, ще се разрази "ад". На 30 септември държавният глава на Щатите вече бе дал ултиматум на "Хамас" да каже "да" на мирния му проект - "три-четири дни". Те изминаха без отговор от групировката, но Тръмп реши да удължи срока, вместо да предприема действия - очевидно има разгорещени дискусии по детайлите на плана зад кулисите.

Новият ултиматум

В петък, 3 октомври, Тръмп написа в собствената си социална платформа Truth Social, че споразумение трябва да бъде постигнато до 18:00 часа вашингтонско време в неделя, 5 октомври. Това е 01:00 ч. на 6 октомври българско време (след полунощ в неделя срещу понеделник).

"Ако това споразумение за ПОСЛЕДЕН ШАНС не бъде постигнато, срещу "Хамас" ще се разрази ад, какъвто никой не е виждал досега. ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН ЩЕ ИМА МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК", написа Доналд Тръмп в публикацията си в Truth Social.

Какво предвижда планът на Доналд Тръмп за Газа?

Планът му предлага незабавно прекратяване на боевете в Ивицата Газа и освобождаване в рамките на 72 часа на 20-те живи израелски заложници, държани от "Хамас". Трябва групировката да върне и телата на 28 заложници, за които се смята, че са мъртви. В замяна Израел ще трябва да освободи стотици палестински затворници. "Хамас" трябва да се разоръжи и да не участва в бъдещо управление на Газа.

Проектът на Тръмп е съставен от 20 точки и също така включва създаване на международен Съвет за мир, който да помага в управлението на Газа и в който ще участва бившият британски премиер Тони Блеър. Самият Тръмп също ще има роля в надзора. В плана не е записано палестинските граждани да бъдат разселвани от Ивицата Газа.

Снимка: Getty Images

Предложението също така повдига възможността за „надежден път към самоопределение и държавност на Палестина“, ако условията бъдат изпълнени. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче настоява, че планът не означава палестинска държавност и че Израел ще „се съпротивлява със сила“ на тази идея. Припомняме, че няколко държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха Палестина за независима държава преди и по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

Смята се, че част от политическото ръководство на "Хамас" в Катар е склонно да приеме плана с някои корекции, съобщи по-рано BBC. Военният лидер на групировката в Ивицата Газа обаче е против. "Хамас" очевидно не желае да се лиши от последния си жокер в преговорите - заложниците, защото след като ги освободи още в началото на споразумението, остава без лостове в дискусиите.

