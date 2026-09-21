Нови слухове за здравето на Си Дзинпин преди срещата САЩ-Китай (ВИДЕО)

Слуховете за влошаващото се здраве на китайския президент Си Дзинпин отново се разпространяват - появиха се съобщения, че той е пропуснал вечерята по време на срещата на върха на БРИКС, проведена в Индия, поради здравословни причини. Появила се точно преди планираната среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп на 24 септември, полемиката прерасна от обикновени въпроси за личното му благосъстояние в по-широки опасения относно структурата на властовата приемственост в Китай.

Си е пропуснал вечерята на лидерите на БРИКС

Според репортаж на The Wall Street Journal от 18 септември местно време - Си е пропуснал вечерята по време на срещата на върха на БРИКС, проведена в Ню Делхи на 12 септември, защото не се е чувствал добре. Първоначално той беше приел поканата на индийския премиер Нарендра Моди, но в последния момент е отменил участието си, като на негово място е присъствал външният министър Уан И.

Още: Си Дзинпин претърпял инсулт? Лидерът на Китай с подозрително поведение на срещата на БРИКС, Индия обясни (ВИДЕО)

Китайското правителство не даде официално обяснение за отсъствието, въпреки че множество източници посочиха като причина лошото физическо състояние на Си.

Китайската агенция „Синхуа“ съобщи, че Си лично е присъствал и е изнесъл реч на втората фаза на срещата на върха на БРИКС на 13 септември – сутринта след вечерята, която той е пропуснал. Според WSJ главната индийска информационна агенция „Прес Тръст ъф Индия“ (PTI) е съобщила, че Си се е върнал в хотелската си стая, за да си почине, докато видеозапис го показва как се качва по стълбите към самолета си без чужда помощ при заминаването си за Китай.

Claims that Xi Jinping fainted or had a stroke at the BRICS Summit in New Delhi turned out to be fake.



India's MEA issued an official "Fake Alert", calling the posts "malicious."



The rumors originated from a Chinese exile opposition figure and spread after Xi skipped a gala… pic.twitter.com/UXG8Kdyecd — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Неестествено поведение и в Киргизстан

Първите спекулации относно здравето му възникнаха след кадри, заснети по време на посещението на Си в Киргизстан в края на миналия месец. След като се появиха видеа, на които се вижда как той бавно слиза по стъпалата на официалния си самолет, държейки ръката на съпругата си Пън Лиюан, в интернет избухнаха коментари с твърдения, че „походката му изглежда неестествена“ и че „вероятно е претърпял инсулт“.

Още: Тръмп ще окаже на Си Дзинпин рядка чест

Подозренията бяха допълнително подсилени от факта, че китайските държавни медии изрязаха цялата поредица от кадри, на които Си слиза по стъпалата, от репортажа за пристигането му.

Проблемите пред Китай: трудно могат да опазят в тайна състоянието на Си

Експерти твърдят, че непрозрачността на Китай при третирането на здравето на най-висшия му лидер като държавна тайна, съчетана с властова структура, в която липсва ясен наследник, е допринесла за засилването на спекулациите. Денис Уайлдър, професор в Университета „Джорджтаун“, посочва прецедента, при който китайските власти са укривали в изключителна степен състоянието на здравето на Мао Дзъдун през последните години от неговото управление.

Минсин Пей, професор в Университета „Клеърмонт Маккена“, предупреждава, че „системата в Китай няма надежден механизъм за наследяване на властта, което прави изключително трудно управлението на криза, в случай че здравето на върховния лидер се влоши“.

Още: Тръмп: Разбирам се добре с китайския лидер Си Дзинпин