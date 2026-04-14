Шефът на Мосад: Мисията ни в Иран ще стигне края си чак когато режимът падне

Ръководителят на израелската разузнавателна агенция Мосад Давид Барнеа заяви, че операциите в Иран ще продължат, докато не бъде сменен режимът в Ислямската република. В речта си по време на церемония в памет на Холокоста на 14 април той посочи, че агенцията му е действала „в сърцето на Техеран“ по време на американско-израелската военна кампания. В момента тя е преустановена заради двуседмично прекратяване на огъня, докато САЩ и Иран водят преговори за дълготраен мир в пакистанската столица Исламабад, но Барнеа даде да се разбере, че нищо не приключва дотук.

„Предоставихме точна разузнавателна информация на ВВС и поразихме ракети, които заплашваха Израел (...) Но нашата мисия все още не е завършена“, добави Барнеа.

Той заяви, че ролята на Мосад ще приключи „едва когато този радикален режим бъде сменен“, като добави, че Израел няма да остане безучастен пред тази "екзистенциална заплаха", предаде думите му иранската опозиционна телевизия Iran International.

Давид Барнеа объркал Израел и САЩ за режима в Иран?

В навечерието на войната срещу Иран директорът на Мосад е предвидил, че промяната на режима в Ислямската република най-вероятно ще отнеме една година. Той е обявил оценката си пред израелското правителство, твърдеше The Jerusalem Post в материал от миналия месец.

Снимка: Getty Images

Ръководителят на израелската разузнавателна агенция е имал множество сценарии и времеви периоди - например няколко месеца за падане на режима на аятоласите, само че 1 година е била най-вероятната прогноза.

В разгара на войната в Иран, когато стана ясно, че този сюжет не е реалистичен, започнаха да валят обвинения срещу Барнеа, че е подвел както израелското, така и американското правителство.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа, и президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж призоваваха иранския народ да довърши започнатото и да се вдигне срещу теократичния, потиснически режим. Редица високопоставени членове на властта бяха ликвидирани в операциите "Ревът на лъва" на Израел и "Епична ярост" на Щатите, но отново изглежда, че промяната на властта не е въпрос, който е на дневен ред.

