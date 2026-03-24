Шефът на Мосад подвел Тръмп и Нетаняху с прогноза за смяна на режима в Иран?

В навечерието на войната срещу Иран директорът на Мосад Давид Барнеа е предвидил, че промяната на режима в Ислямската република най-вероятно ще отнеме една година. Той е обявил оценката си пред израелското правителство, твърди The Jerusalem Post. Ръководителят на израелската разузнавателна агенция е имал множество сценарии и времеви периоди - например няколко месеца за падане на режима на аятоласите, само че 1 година е била най-вероятната прогноза.

През последните дни имаше не толкова скрити атаки срещу Барнеа от анонимни източници, които сякаш го обвиняват, че е подвел както израелското, така и американското правителство относно вероятността за смяна на властта в Иран. Премиерът Бенямин Нетаняху и президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж призоваваха иранския народ да довърши започнатото и да се вдигне срещу теократичния, потиснически режим. Редица високопоставени членове на властта бяха ликвидирани в операциите "Ревът на лъва" на Израел и "Епична ярост" на Щатите, но отново изглежда, че промяната на властта не е въпрос на дневен ред.

Очерняща кампания срещу Мосад?

Израелската медия насочва вниманието си към репортаж по израелския "Канал 12" и материал на The New York Times по темата и казва, че именно през тях идвали атаките към Давид Барнеа и Мосад. Тези анонимни изтичания на информация "замъгляват изключително сложната позиция на Барнеа по въпроса и изглеждат насочени към това да опетнят него и Мосад с нарастващата вероятност, че усилията за сваляне на режима ще се провалят или ще отнемат много дълго време", пише The Jerusalem Post.

Някои от източниците зад двата материала по въпроса може да са от обкръжението на премиера Бенямин Нетаняху или на американския президент Доналд Тръмп, а някои може дори да са от израелската армия, за да се прехвърли вината, твърди още медията. Няма публични данни и твърдения, че изданието е свързано или повлияно по някакъв начин от Мосад.

Предпазливите и условни прогнози на Давид Барнеа за войната

Всеки, който е запознат с Барнеа и основните му прогнози през последните няколко години, би знаел, че той последователно представя прогнози с много условия и рядко говори за неизбежност на коренна промяна, пише още The Jerusalem Post. Шефът на Мосад се счита за лоялен на Нетаняху - изготвя политики и презентации по нареждане на премиера и не се опитва да го подтикне към по-агресивен подход към войната, отколкото самият Нетаняху би желал.

През предишните години от мандата на Барнеа е имало значими моменти, в които теоретично Нетаняху може би е искал Мосад да предприеме някаква операция, а ръководителят на разузнаването е обяснявал, че това е нереалистично, въпреки натиска върху него да одобри конкретни стъпки.

Все пак и "Канал 12" признава, че шефът на Мосад „е имал резерви по отношение на развиващата се ситуация в реално време и по отношение на времето, което вероятно щеше да отнеме" сваляне на режима в Иран.

По същия начин в материала на NYT се посочва, че Барнеа е казал на Нетаняху, че „в рамките на няколко дни от началото на войната… неговата служба вероятно ще успее да мобилизира иранската опозиция, като предизвика бунтове и други актове на бунт, които биха могли дори да доведат до срива на иранското правителство". Посочва се, че шефът на разузнаването е отправил същото предложение към администрацията на Тръмп в средата на януари.

След това медията обвинява Нетаняху и Тръмп, че са възприели прекалено оптимистичен подход към войната с Иран, противно на прогнозите на американски служители и на някои официални лица в други израелски разузнавателни агенции.

Израелската армия е заявявала, че военната сила може най-много да създаде условия за процес на смяна на режима в Иран след войната, не да го свали директно.