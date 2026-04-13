13 април 2026, 16:44 часа 711 прочитания 0 коментара
"Ще направим това, което направихме в Карабах и Либия!": Ердоган плаши Израел

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвини в неделя Израел в извършване на зверства срещу Палестина и Ливан и заплаши с потенциални военни действия срещу еврейската държава, подобни на предишните му интервенции в Карабах и Либия, съобщи The Jerusalem Post. В отговор на репортери по-късно през деня, Ердоган ескалира още повече реториката си, намеквайки, че Анкара може да избере да се ангажира с Израел военно.

„Точно както влязохме в Карабах, точно както влязохме в Либия, ще направим същото и с тях“, заяви той. „Няма нищо, което да ни попречи да го направим. Просто трябва да бъдем силни, за да можем да предприемем тези стъпки.“

Ердоган и обвиненията в геноцид

„Окървавената мрежа за геноцид продължава да убива невинни деца, жени и цивилни без никакви правила или принципи, игнорирайки всякакви човешки ценности“, заяви Ердоган, докато се обръщаше към Международната конференция на азиатските политически партии в Истанбул.

Ердоган продължи да определя израелските действия като „варварски“, като цитира спорен закон, приет наскоро от Кнесета, за одобряване на смъртни наказания срещу терористи, който според турския лидер е предназначен „само за палестински затворници“.

Първа реакция в Израел

В отговор на коментарите му, министърът на културното наследство на Израел Оцма Йехудит остро осъди забележките и моралната превъзходство на Ердоган и обвини турския лидер в лицемерие, отбелязвайки историята на териториалната агресия на Турция в Кипър и отношението ѝ към малцинствата, особено към кюрдите.

„Турция, която завладя Северен Кипър и контролира кюрдските територии на изток, се осмелява да ни поучава за морала. Турция, която изгради икономиката си върху арменския геноцид, се осмелява да ни обвинява в геноцид. Турция, която налага ислямизацията със сила, се осмелява да говори за човешки права", каза Елияху в изявление.

Деница Китанова Отговорен редактор
