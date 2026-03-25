Иран контрира САЩ със строги ултиматуми за започване на мирни преговори

25 март 2026, 10:57 часа
Иран е поставил строги условия пред САЩ за започване на преговори за примирие, твърди The Wall Street Journal. Новината идва на фона на по-ранните съобщения, че чрез Пакистан Щатите са изпратили на Техеран план от 15 точки за прекратяване на войната, в който според израелския "Канал 12" и американски медии се изисква иранците да предадат целия си обогатен уран, да прекратят всякакви стремежи към ядрено оръжие, да намалят обхвата на балистичните си ракети, да не финансират прокситата си в Близкия изток и т.н., а в замяна биха получили освобождаване от всички санкции и помощ за гражданска ядрена програма.

Иран иска закриване на американските военни бази в Персийския залив и репарации

Според източници на The Wall Street Journal ултиматумите на Техеран за старт на мирни преговори са закриване на американските военни бази в Персийския залив и изплащане на репарации.

Иран настоява и за промени в режима на корабоплаването в Ормузкия проток – иска да събира такси за преминаването на кораби, подобно на практиката, която Египет прилага за Суецкия канал.

Другите искания включват пълно вдигане на санкциите, гаранции за прекратяване на военните действия и израелските удари срещу съюзника на Иран в Ливан - шиитската групировка „Хизбула“, както и запазване на ядрената програма на Ислямската република без ограничения.

Според WSJ американските официални лица считат тези условия за нереалистични, което може сериозно да затрудни постигането на споразумение.

Снимка: Getty Images

Турция, Египет и Пакистан готови да действат като посредници, бързо искат преговори

Междувременно Турция, Египет и Пакистан са готови да действат като посредници и настояват за преговори между американски и ирански официални лица в рамките на следващите 48 часа. Все още позициите на двете страни остават разминаващи се.

На 23 март Тръмп заяви, че в продължение на 5 дни няма да има военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура, защото от администрацията му са провели "добри и продуктивни" разговори с Техеран. И докато пазарите реагираха рязко на новината, Ислямската република обвини Тръмп в лъжа - според Иран не са се водели никакви преговори, просто американският лидер се уплашил.

Преди това Доналд Тръмп беше дал краен срок, изтичащ малко преди полунощ наше време на 23 март - Техеран да отвори Ормузкия проток, иначе САЩ щели да обстрелват ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура. Иран отвърна, че в такъв случай ще поразява цялата енергийна инфраструктура и тази, обезсоляваща вода, в региона - в Израел и в съседните държави в Персийския залив, снабдяващи американските военни бази.

Пред репортери снощи Тръмп заяви, че се върви към приключване на войната и че САЩ я спечелили. По думите му - не е ясно кога ще настъпи краят на конфликта. От иранския генерален щаб на въоръжените сили пък заявиха, че "САЩ преговарят сами със себе си".

В същото време САЩ се готвят да разположи хиляди допълнителни войници в Близкия изток, като значително разширяват военното си присъствие въпреки сигналите за възможна дипломатическа развръзка.

Бившият държавен секретар на САЩ в мандата на Джо Байдън - Антъни Блинкен - заяви, че "всички страни са едновременно напълно прави и напълно грешат". Според него не е никак ясно кога може да падне теократичният, потиснически режим в Иран - "може да е утре, може и да е след 5 години".

Димитър Радев Отговорен редактор
