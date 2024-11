Сирия съобщи за жертви след удар по Дамаск. Израел: Нападнахме "Ислямски джихад" (ВИДЕО)

Сирийската държавна информационна агенция SANA съобщава, че няколко души са били убити и ранени при израелския удар по столицата Дамаск на 14 ноември.

Ударите са били насочени срещу две жилищни сгради в столичния квартал Меззех и в близкия град Кудсая, твърди SANA.

Квартал Меззех, в който се намират посолства, офиси на ООН и щабове по сигурността, е бил обект и на предишни нападения, за които е обвиняван Израел. Кудсая пък е разположен в покрайнините на Дамаск.

Преди това бяха публикувани снимки, на които се вижда гъст облак дим вследствие от атаката.

Има неофициална информация за четирима елиминирани членове на палестинската въоръжена групировка "Ислямски джихад" и на Иранската революционна гвардия (Корпус на гвардейците на ислямската революция).

At least 4 Members of the Palestinian Islamic Jihad (PIJ) and the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), were Eliminated as a result of this morning’s Israeli Airstrikes against a Headquarters Building within the Syrian Capital of Damascus. pic.twitter.com/Bc23mCAnyr