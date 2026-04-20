След съботния рекорд: Трафикът през Ормузкия проток спря неочаквано

Корабният трафик през Ормузкия проток и днес остава практически в застой. За 12 часа са преминали само три плавателни съда, показват данните в платформи за наблюдение на корабоплаването, цитирани от Ройтерс. Танкерът за нефтопродукти "Неро", който е под британски санкции за дейности, свързани с руски нефт, е напуснал Персийския залив и е преминал през пролива, показват сателитни снимки на специалистите по анализ на данни SynMax и данни за проследяване от платформата Kpler.

Други два кораба – танкер за химикали и танкер за втечнен нефтен газ (LPG) – са влезли днес през пролива в Персийския залив.

Над 40 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток през изминалия уикенд, от които в събота – рекордните 37 от началото на конфликта, сочат изчисленията на ТАСС въз основа на данни от системи за мониторинг на морския транспорт.

