Простреляният българин полицай в САЩ: Какво е състоянието му?

От Българо-американската полицейска асоциация (Б.А.П.А) обявиха важни новини за състоянието на сержант Кристиян Иванов, който преди дни бе тежко прострелян по време на акция в Атлантик Сити, щата Ню Джърси. "С радост споделяме, че тази сутрин получихме обновена информация от семейството на сержант Кристиян Иванов, че състоянието му е стабилно, той се възстановява спокойно и вече може да говори", пишат в своята Facebook страница Б.А.П.А.

В съобщението се казва още, че семейството на българина полицай е изразило "своята искрена благодарност за подкрепата от цялата българска общност" и е заявило: "Наистина нямаме думи, с които да изразим колко безкрайно сме благодарни на всички българи тук и в България за оказаната подкрепа. Неописуемо е!".

Снимка: Jersey Coast Emergency News/Facebook

Как бе прострелян българинът

Припомняме, че инцидентът с Кристиян Иванов стана на 2 юни около 15:00 часа местно време, докато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск в района на 100-ия блок на авеню Норт Флорида. Българинът е сержант в специализирано полицейско звено. Ранен е по време на престрелка със заподозрян. При инцидента е пострадал и втори полицай, чиито наранявания не се определят като животозастрашаващи.

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Според кмета на Атлантик Сити Марти Смол-старши, заподозреният е открил огън по полицаите, като един от куршумите е преминал опасно близо до главата на служител на реда. По думите му полицаят е избегнал по-тежки последствия благодарение на защитната си каска. Заподозреният е загинал по време на престрелката, съобщава CBS News.