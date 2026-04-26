След заповед на Нетаняху Израел нанесе нови удари по Южен Ливан

След като израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди в събота вечерта на армията да нанесе „силен удар“ срещу проиранската групировка "Хизбула" в Ливан, Израел изпълни разпореждането и нанесе нови удари по поне 4 населени места в Южен Ливан, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от Франс прес.

По-рано ливанското министерство на здравеопазването посочи, че израелски удари, извършени в събота в Южен Ливан, са отнели живота на 6 души.

„Вражески изтребители“ са нанесли удари по 4 града - Хадат, Зибкин, Хирбет Селм и Султания, в районите Бинт Джбейл, Тир и Набатие, уточни ННА.

Заповедта на Нетаняху

Нетаняху нареди на армията да нанесе „силен удар“ срещу "Хизбула" в Ливан, след като израелската армията предупреди за поредица от нарушения на примирието между Израел и Ливан. Американският президент Доналд Тръмп обяви в четвъртък удължаване на примирието, влязло в сила на 17 април, с още три седмици.

Някои ливанци са напуснали южните предградия на Бейрут след изявлението на Нетаняху, според кореспондент на АФП.

От своя страна израелската армия посочи, че е „нанесла удари по терористична инфраструктура на „Хизбула“, използвана за военни цели в целия Южен Ливан“, предаде БТА.

Израелската армия е „унищожила над 15 терористи в южната част на Ливан“, трима от които се придвижвали в автомобил, „натоварен с оръжия“.

Източник: Getty Images

Обвиненията към "Хизбула"

Въоръжените сили на Израел обвиниха „Хизбула“, че е „изстреляла взривни дронове по войници от израелската армия“ в района на Кантара, които са „експлодирали“ в близост до тях, но без да ги раняват.

Войниците също така са открили „скривалище с противотанкови ракети в оръжеен склад на „Хизбула“, както и подземен тунел, съдържащ автомати „Калашников“.

Финансираната и подкрепяна от Иран групировка „Хизбула“ на 2 март изстреля ракети срещу Израел от територията на Ливан, заявявайки, че иска да отмъсти за смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей, убит по време на американско-израелската офанзива срещу Ислямската република в края на февруари.

Национална новинарска агенция на Ливан съобщи в събота за израелски артилерийски обстрел по няколко населени места в южната част на страната, както и за силна експлозия в Хиам, стратегически важен град, разположен близо до границата с Израел, където израелската армия „систематично“ е унищожавала жилища и други сгради.

Израелската армия в събота отново предупреди жителите на десетки населени места в южната част на Ливан да не се връщат по домовете си, разположени зад жълтата демаркационна линия в южната част на Ливан, която Израел обособи на около 10 километра навътре в ливанската територия по протежение на границата.

Според ливанските власти израелските атаки са причинили над 2496 смъртни случая в Ливан след 2 март.