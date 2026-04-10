"Хизбула": Продължаваме съпротивата срещу Израел

Лидерът на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" шейх Наим Касем обеща днес, че движението му ще продължи кампанията си срещу Израел. Той изключи всякакво връщане към предишното състояние, докато боевете продължават. "Съпротивата ще продължи до самия край и няма да приемем връщане към предишната ситуация", заяви Касем в обръщение, прочетено по телевизионния канал на движението "Ал Манар".

Той също така призова ливанските власти да "спрат да правят безвъзмездни отстъпки", докато продължават дискусиите относно евентуални преговори, предаде ДПА.

Касем заяви, че Израел не е успял, въпреки повече от 40 дни военни операции, да попречи на ракети, снаряди и дронове да достигнат неговите селища.

Още: "Дал съм инструкции да започнат преговори": Нетаняху обяви курс към мир с Ливан

Освен това Касем похвали издръжливостта на ливанското население, като заяви, че изселените са показали "примери за гордост и висок дух".

Израел и Ливан ще проведат преки преговори следващата седмица. Израелски източници заявиха, че разговорите ще се фокусират върху разоръжаването на "Хизбула" и установяването на мирни отношения между Израел и Ливан.

Защо ужасът в Близкия изток се прехвърли в Ливан? (ВИДЕО)