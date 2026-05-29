Най-важните новини за деня, 29 май 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 май 2026 г..

РУСКИ ДРОН УДАРИ ЖИЛИЩНА СГРАДА В РУМЪНИЯ, ИМА ПОСТРАДАЛИ (ВИДЕА)

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар. Това съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс. Това стана след поредната серия на размяна на удари с дронове между Русия и Украйна.

POLITICO: ПЕНТАГОНЪТ ПОДГОТВИЛ УДАР СРЕЩУ КУБА, ЧАКА СЕ САМО ЗАПОВЕД ОТ ТРЪМП

Съединените щати са струпали значителни военноморски сили около Куба и разполагат с готовност за бърза военна операция, ако президентът Доналд Тръмп даде окончателно разрешение. Това твърди публикация на Politico, според която Пентагонът от месеци подготвя кораби, авиация и морска пехота в региона на Карибите.

ЩЕ СЕ САМОСПАСИ ЛИ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАТО БАРОН МЮНХАУЗЕН: ИВАН КОСТОВ УСЕЩА КРАХ НА КАБИНЕТА "РАДЕВ"

"Смяната на модела не е търсене на реванш и ако истината е, че се иска дълбока и сериозна реформа, за да се противодейства на корупцията, която е еднемична с брокерите на влияние и непосредствени политически връзки. Това ще бъде една много голяма и сериозна задача на правителството на Румен Радев". Това заяви бившият министър-председател на България Иван Костов пред БНТ.

КАРТИНАТА НА "ГРАДА" В "БАБА АЛИНО": КМЕТЪТ НА ВАРНА РАЗКАЗА ЗА ГРОЗНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Проверката за строителството в "Баба Алино" трябва да завърши днес. Но досега данните сочат за редица нарушения – от 2023 година е имало информация за строителство в парка, включително готови къщи и обекти на основа. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев. По същото време, през 2023 година, са издадени удостоверения за търпимост – 3 документа за 21 сгради, които били налични там преди 2001 година. Това изобщо не е така – вижда се от сателитни снимки. Удостоверенията са издадени от район "Приморски", добави Коцев.

ПВУ, РЕФОРМИ И ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА: ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ПЕКАНОВ ДАДЕ ЯСНОТА ПО ВАЖНИ ТЕМИ

През години много е загубено по повод борбата с корупцията. Работим по антикорупционната рефеорма. Урсула фон дер Лайен ни гласува голямо доверие, като освободи 370 млн. евро още преди да е минал закона. Днес се очаква да се възстанови антикорупцонната комисия, а към края на август да заработи. Много се надявам по тази тема опозицията да покаже класа и да я подкрепи. Комисията трябва да започне да работи в края на август. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия.

"ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО НА ИСТИНАТА": НЕВЗОРОВ СЕ СКРИ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, ОПЛАКА СЕ ОТ НАТИСК ЗАРАДИ БАБА АЛИНО

"Поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага да отложим насрочената за днес пресконференция." Това съобщиха в позиция до медиите от фирмата строител на комплекса в местността Баба Алино край "Златни пясъци", за който се твърди, че е незаконен.

СТРАХ: РУСИЯ СЛОЖИ ПВО НА НЕБОСТЪРГАЧ В МОСКВА. ЛЪСНА ГОЛЯМА РУСКА ЛЪЖА ЗА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Докато продължава да заплашва с все по-силни закани, Русия всъщност стига до комични крайности в опит да се защити от отговора на своите действия в Украйна. Видеокадри показаха как хеликоптер Ми-26 инсталира система за противовъздушна отбрана на покрива на 42-етажния бизнес център Nordstar Tower в Москва. Видеото е публикувано от военния анализатор Масимо Франтарели. От кадрите изглежда, че ПВО системата е модификация на системата Pantsir-SMD-E, предназначена за борба с дронове. За разлика от стандартния Pantsir-S1, тази версия не е оборудвана с автоматични оръдия и използва малки и средни ракети: TKB-1055 Gvozd (обхват 7 км) и 95Ya6 (обхват до 20 км). Обхватът на откриване на цели достига 24 км.

"ЛЪГАЛИ СА, ЗА ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА": ЕК НАКАЗВА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ, РАЗКРИ ПРЕМИЕРЪТ РАДЕВ

Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

СРЕДНОЩНА АКЦИЯ ПО СЛУЧАЯ "БАБА АЛИНО". ЗАДЪРЖАНИ СА ТРИМА ДУШИ, ИЗЗЕТИ СА ДОКУМЕНТИ И ТЕХНИКА (СНИМКИ)

Разследването на мащабното незаконно строителство в местността "Баба Алино" край Варна навлезе в нов етап, след като полицията и прокуратурата проведоха мащабна акция срещу лица, свързани с "Корпорация КУБ".

НАЙ-КРИТИЧНАТА ТОЧКА ПРИ ВОЙНА С РУСИЯ В БАЛТИЙСКО МОРЕ: ВОЕННИТЕ УРОЦИ НА НАСТОЯЩЕТО ЗА НАТО

Миналата седмица Швеция завърши първото си координирано от НАТО учение на остров Готланд, откакто се присъедини към алианса през 2024 г. Около 18 000 войници от 13 държави тренираха как да отблъснат евентуална руска инвазия на острова. Готланд се намира само на 300 километра от руския анклав Калининград. Учението подчерта трудностите, пред които е изправена Швеция: САЩ намалиха участието си, тъй като американският президент Доналд Тръмп почна да ограничава американското присъствие в НАТО, а украинските военни, участващи в обучението, демонстрираха майсторството си във воденето на война с дронове, като бързо унищожиха шведско бронирано подразделение. Все пак в учението взеха участие 300 американски войници – морски пехотинци.

ПАРЛАМЕНТЪТ ОКОНЧАТЕЛНО ВЪЗРОДИ АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ

Само няколко месеца след като беше закрита, Антикорупционната комисия официално се завръща. Народното събрание окончателно прие на второ четене новия Закон за противодействие на корупцията, с който се създава нова Комисия за противодействие на корупцията (КПК) - една от ключовите реформи, от които зависи отпушването на стотици милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

САТЕЛИТНИ СНИМКИ ПОДСКАЗВАТ ПОВЕЧЕ ЗА СЛУЧАЯ С ОТВЕДЕНИЯ НА РАЗПИТ КМЕТ НА КЪРДЖАЛИ

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка за около 5 млн. лв. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти на 28 май - датата, на която Мюмюн беше де факто задържан за разпит, защото е бил отведен в Областната дирекция на МВР в Кърджали.

ДОКЪДЕ СТИГНА ДЪРЖАВАТА С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ? (ВИДЕО)

Какво се случва с мерките за овладяване на цените, които предложи новото правителство и каква е реакцията на бизнеса? В началото на месеца мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата влязоха на първо четене в парламентарната бюджетна комисия.

ИНЕРЦИЯТА В ХЪРВАТИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ: РАШКО ИВАНОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

"Имайки предвид бивша Югославия - информацията в Хърватия за България винаги е била отрицателна. Откакто Хърватия стана самостоятелна държава тази тенденция изчезна, но все пак има по инерция някои неща, които не са променени", каза в Студио Actualno Балкани Рашко Иванов, председател на Националната общност на българите в Хърватия. Поводът за разговора беше скорошното посещение на хърватския премиер Андрей Пленкович в Северна Македония и позицията на Загреб в подкрепа на Скопие, но в ущърб на България и в противоречие на европейската преговорна рамка.

ДА УНИЖИШ ЖЕРТВАТА. FIG СЪПКА УКРАИНСКИТЕ ГИМНАСТИЧКИ, СЦЕНАТА Е БЪЛГАРИЯ (СНИМКИ И ВИДЕО)

На 28 май 2026 г. светът стана с една доза по-жесток. По време на награждаването на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна, две украински гимнастички бяха принудени да слушат химна на държавите, заради които вече четвърта година техните майки, бащи, братя, сестри, близки и приятели загиват. По време на награждаването на медалистките от финала при девойките на лента и топка, подгласничките от Украйна Варвара Чубарова и София Краинска показаха как се излиза достойно от подобна непоносима ситуация.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 30 МАЙ 2026 Г. (СЪБОТА)

На 30 май 2026 г. ще духа слаб вятър от запад. Над страната ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24° и 29°, в София - около 24°, показва прогнозата за времето на НИМХ.