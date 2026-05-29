Радар за икономика: Най-важните новини на 29 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 29 май 2026 г.

"Лъгали са, за да влезем в Еврозоната": ЕК наказва България за прекомерен дефицит, разкри премиерът Радев

Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Реалните данни в Еврокомисията сочат, че балонът се спука - лъгали са с цел да влезем в еврозоната, каза още той.

Външният дълг на България нараства с над една трета за година

Брутният външен дълг на България нараства с цели 36,4 на сто на годишна база до 69,535 млрд. евро към края на месец март тази година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, към края на първото тримесечие на 2025 година брутният външен дълг на страната е достигал 50,972 млрд. евро или с 18,562 млрд. евро по-малко спрямо март 2026 г.

Рязка промяна на пазарите: Петролът с резултат, невиждан от два месеца

Цената на петрола се понижи с над 1 процент в сутрешната търговия и е на път към най-големия си седмичен спад от началото на април заради информации, че САЩ и Иран са постигнали договореност за удължаване на примирието помежду им, макар споразумението все още да не е окончателно, предаде Ройтерс. Източници са заявили пред агенцията, че САЩ и Иран са постигнали договореност за удължаване на примирието и за премахване на ограниченията за корабоплаването през Ормузкия проток.

Цената на златото пада за трети пореден месец

Цената на златото се насочва към трети пореден месечен спад, след като войната между САЩ и Израел срещу Иран засега поддържа опасенията около инфлацията и евентуално повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ, предаде агенция Ройтерс. Благородният метал вероятно ще отчете месечен спад в цената от 2,4 процента и понижение от около 15 процента за последните три месеца.

Нова посока за еврото в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар успя да се възстанови днес, след като вчера за известно време дори падна сериозно под границата от 1,16 към американската валута, на нива невиждани от около месец. Иначе и като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности заради силната американска валута и притиснато от петролната криза в Близкия изток.

