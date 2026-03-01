Войната се приближава към Европа: Иран изстреля ракети срещу Кипър, движение в Турция (ВИДЕО)

Две ракети са били изстреляни от Иран в неделя в посока Кипър, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на интервю на британският министър на отбраната Джон Хийли пред британската телевизия Sky News. Островната държава е член на Европейския съюз и представлява негова външна граница. Стана ясно, че ракетите са били успешно прихванати, но британският военен министър не предостави допълнителни подробности за времето или използваната система за прихващане.

Френският уважаван всекидневник Le Monde допълва, че става въпрос за две балистични ракети.

„Не вярваме, че са били насочени към Кипър, но въпреки това този инцидент е пример, показващ колко реална и нарастваща е заплахата от режим, който атакува широко в целия регион, и това означава, че изисква от нас да предприемем действия“, каза той. ОЩЕ: "Не пропускайте тази възможност": Нетаняху с призив за бунт към народа на Иран (ВИДЕО)

Ситуацията в Кипър

Kathimerini се е свързал с високопоставени правителствени източници в Кипър, които са били спокойни относно двете ракети, подчертавайки, че не е възникнал проблем.

Същевременно, източници от кипърското правителство изчисляват, че регионът вероятно ще остане в състояние на повишена готовност поне месец.

Кипър е домакин на ключови британски военни съоръжения и се счита за стратегически важен на фона на ескалиращото напрежение.

Движение в Турция

Междувременно "Ал Джазира" съобщава за движение в Турция и по-конкретно, че хора преминават от Иран в Турция на границата Капикьой.

Анадолската агенция съобщава, че Всички полети до Близкия изток са отменени, въпреки че трите гранични пункта на Турция с Иран остават отворени, според източниците.

"Притесненията бяха, че може да има голяма миграционна вълна, засега изглежда, че няма мотивация за миграция поради война, допълва İlke TV. ОЩЕ: Президентът Масуд: Иран иска отмъщение и няма да спре

🔴 İran’ın Türkiye’ye açılan sınır kapısında şu an



🎙️ A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Kapıköy Gümrük Kapısı’ndaki son durumu aktardı. pic.twitter.com/Kqo9LA61ZY — A Haber (@ahaber) March 1, 2026