Срещу дронове в града: Турска компания разработи защита

Турската отбранителна компания „Богаизичи Савунма“ (Boğaziçi Savunma) обяви, че е разработила системи за защита от дронове в градска среда, които вече се изпробват на няколко летища, съобщи днес сайтът „Тюркийе тудей“.

Новината идва в контекста на неотдавнашните засичания на дронове на няколко европейски летища, които подчертаха заплахата, която дроновете представляват за гражданската авиация и предизвикаха забавяния и икономически загуби, отбелязва „Тюркийе тудей“.

Още: На военно учение: Украйна помага на Дания в неутрализирането на вражески дронове

„Въпреки че системите за защита от дронове се използват главно във военни зони, рисковете вече са се разпространили и в градска среда“, коментира Фатих Аслан, председател на борда на директорите на „Богазичи Савунма“, като подчертава, че в последно време любителските полети с дрон и дори сватбената фотография започват да представляват заплаха, която може да отмени самолетни полети и да доведе до сериозни икономически загуби.

Още: Германия с по-строги правила за сваляне на незаконно летящи дронове

„Разработваме продукти, които са малко по-различни от военните, способни да противодействат на дронове, които заплашват гражданските полети, без да нарушават съществуващите системи. Нашите продукти са готови и в момента се тестват в пилотен регион“, каза още Аслан, като подчерта, че компанията изпробва системите и на няколко летища в Европа, Азия и Африка.

Още: Руски дрон и над Румъния: Два изтребителя F16 излетяха заради ново нарушаване на въздушното пространство