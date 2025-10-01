За повече бебета: Турция със законопроект за раждаемостта

Спадът в нивото на раждаемостта от години е световен проблем и засяга дори държави, в които този показател обикновено е висок. Такъв е случаят и с южната ни съседка Турция, където и там през последните години се наблюдава понижаване на раждаемостта и увеличаване на броя на населението, което попада в графата "застаряващи". По данни на турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), коефициентът за възпроизводство на населението за последните осем години е спаднал от 2,10 на сто на 1,48.

Мерките

Подготвен от турското правителство законопроект предвижда увеличаване на отпуска по майчинство от 16 на 24 седмица на жените в държавните учреждения, съобщава вестник "Тюркийе". Според действащия към момента закон отпускът по майчинство включва 16 седмици, от които осем седмици са преди раждане и осем седмици след това. Законопроектът предвижда периодът на отпуската преди раждане да остане осем седмици, но след раждането да бъде увеличен на 16 седмици. Запазва се правото за допълнителни две седмици преди раждане при многоплодна бременност.

И бащинство

Предвижда се увеличаване на отпуска по бащинство от 10 дни към момента на 15 дни. Както и 15-дневен неплатен отпуск за трудовозаетите в производствените дейности бащи. За приемните семейства, които ще се грижат за деца под 3 години, се предвижда 15-дневен отпуск по майчинство.

В мотивите към законопроекта се посочва, че Турция е започнала да попада в графата на "много старо население" според критериите на Организацията на обединените нации. Подчертава се, че увеличаването на периодите на отпуските по майчинство би насърчило едновременно раждаемостта и би укрепило семейната институция.

