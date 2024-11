Тайфунът "Ман-Йи" уби 12 души във Филипините (ВИДЕО)

Броят на жертвите на супертайфуна Ман-Йи във Филипините нарасна до 12, съобщи националната агенция за бедствия в четвъртък, предаде Voice of America.

Повечето от смъртните случаи на Man-yi са в планинските райони на север от столицата Манила, включително седем души, убити след като свлачище затрупа къщата им в провинция Нуева Вискайя. ОЩЕ: Евакуираха над 250 000 души от Филипините заради „супер тайфуна“ Ман-Йи

Тайфунът потопи села и разби крехки сгради в нацията на архипелага през уикенда, достигайки максимална постоянна скорост на вятъра от 185 километра в час.

Това беше шестата голяма буря за един месец, която удари Филипините. Заедно те са убили най-малко 175 души и са разселили хиляди, както и са унищожили посевите и добитъка. ОЩЕ: Пореден тайфун удари Филипините

🚨🇵🇭Typhoon Man-yi Devastates Philippines!! #PepitoPH



Death Toll: 12 and Rising.



- Super Typhoon Man-yi bring destruction with 185km/h winds

- 6th major storm to hit Philippines in a month

- Landslide in Nueva Vizcaya province claims 7 lives

- 4 still missing, rescue efforts… pic.twitter.com/AlIauesNLq