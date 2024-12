Талибаните аут от руския списък с терористи: Думата прокара нужния закон

Държавната дума - руският парламент - прие закон, който позволява изваждането на талибаните от списъка на терористичните организации. Руските законодатели одобриха закона и на второ, и на трето четене. Той позволява временно премахване на групи от списъка, ако те са „прекратили пропагандата, оправдаването и подкрепата на тероризма“. Талибаните поеха властта в Афганистан, откакто нахлуха в Кабул през лятото на 2021 г., като оттогава насам налагат строги закони, особено за жените.

Още: Афганистан: Талибаните забраниха гласа на жените и показване на лицата им публично

Законопроектът, приет от Думата, е за запълване на правна празнота. В действащото законодателство е предвиден механизъм за признаване на организации и движения за екстремистки и терористични и за установяване на забрана за тяхната дейност. Но доскоро не съществуваше обратен механизъм, който да позволява премахване на ограниченията във връзка с променената ситуация или поведение на посочените организации, обяснява изданието на Държавната дума - "Парламентская газета".

Снимка: Getty Images

Още: Руснаците ще могат да се присъединят към талибаните, щом те бъдат премахнати от списъка на терористичните организации: Държавната дума

Сега главният прокурор може да инициира отмяната на забраната, като основанието за това, освен искова молба, трябва да бъде и обширна доказателствена база. Тя може да включва по-специално резултатите от анализа на работата на правоприлагащите органи, общата ситуация в страната, към която принадлежи дадена организация, анкети сред местните жители и обществените организации и т.н.

Още: Самоубийствен атентат: Падна главата на един от най-издирваните от САЩ терористи

The Russian State Duma has passed a law allowing the removal of the Taliban from the terrorist list



Russian lawmakers approved the legislation in both the second and third readings.



The law permits the temporary removal of organizations from the terrorist list if they have… pic.twitter.com/yBuO0B80jZ